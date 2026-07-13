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13 de julio de 2026

CADEM: DESAPROBACIÓN DE KAST LLEGA A 58% Y ECONOMÍA PASA A SER EL ÁREA PEOR EVALUADA DEL GOBIERNO

El sondeo también reflejó un deterioro en la percepción sobre el desempeño del Ejecutivo en distintas materias, especialmente en economía y empleo, que pasó a convertirse en una de las áreas peor evaluadas por la ciudadanía.

Kast

La desaprobación del presidente José Antonio Kast se mantuvo en niveles altos durante la segunda semana de julio, alcanzando un 58%, mientras que su aprobación llegó al 38%, de acuerdo con la última encuesta Plaza Pública Cadem publicada la tarde de este domingo.

El sondeo también reflejó un deterioro en la percepción sobre el desempeño del Ejecutivo en distintas materias, especialmente en economía y empleo, que pasó a convertirse en una de las áreas peor evaluadas por la ciudadanía.

Según los resultados, el 58% de los consultados desaprueba la forma en que Kast está conduciendo su Gobierno, un punto menos que en la medición anterior, mientras que el respaldo al mandatario se mantuvo en 38%.

En cuanto a la gestión sectorial, las mejores evaluaciones las obtuvieron relaciones internacionales (44%), defensa (44%) e inmigración (40%). En el otro extremo, justicia registró la aprobación más baja con 23%, seguida por la relación con el Congreso (28%), comunicaciones (30%) y economía y empleo (30%). Esta última cayó cuatro puntos respecto de la medición previa.

Además, una de las bajas más pronunciadas correspondió al manejo de la delincuencia y el narcotráfico, cuya aprobación descendió ocho puntos, situándose en 36%.

​Empeora la percepción económica

La encuesta también mostró un fuerte deterioro en la evaluación de la situación económica de los hogares. Un 56% calificó negativamente su realidad económica personal y familiar, el nivel más alto desde marzo de 2014.

Asimismo, ya son 15 semanas consecutivas en que las opiniones negativas superan a las positivas.

A ello se suma un aumento del pesimismo respecto del consumo y el empleo. Las expectativas negativas de consumo llegaron al 79%, su nivel más elevado desde junio de 2014, mientras que las expectativas desfavorables sobre el empleo alcanzaron el 88%, el registro más alto desde abril de 2021.

Megarreforma divide opiniones

Respecto al Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo, el estudio evidenció una opinión dividida: el 44% dijo estar de acuerdo con la iniciativa, mientras que el 50% manifestó estar en desacuerdo. Sin embargo, un 47% considera que el Congreso debería aprobar el proyecto, frente a un 42% que estima que debiera rechazarlo.

Entre las medidas con mayor respaldo destacan destinar más recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en Ñuble y Biobío (81%) y otorgar beneficios tributarios a empresas que generen nuevos empleos formales (55%). En contraste, solo un 39% apoya reducir gradualmente el impuesto a las empresas desde 27% a 22% en un plazo de tres años.

Fuente: biobiochile.cl 



Kast

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