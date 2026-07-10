YA VAN 13 EN MAGALLANES: LLAMAN A NOMINAR A LOS 100 LÍDERES MAYORES 2026

Ya se encuentran abiertas a la ciudadanía las postulaciones a la sexta edición de "100 Líderes Mayores", iniciativa de Conecta Mayor UC, El Mercurio y la Pontificia Universidad Católica que busca destacar a personas de 75 años y más que aportan al desarrollo del país y lideran cambios sociales gracias a su talento y experiencia.

Cualquier persona puede nominar a sus candidatos mediante un sencillo formulario en el sitio web www.lideresmayores.cl.

Hasta ahora, han sido reconocidas 13 personas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, entre las que destacan el atleta senior Guido Riquelme, la cuidadora y ciudadana ilustra Elena Rada, el investigador de 93 años Anelio Aguayo-Lobo, el historiador y Premio Nacional Mateo Martinic, la creadora de Chocolates Norweisser Nora Weisser, entre otros.

Bajo el lema "Necesitamos más voces que inspiren", este año se desplegó una amplia campaña con la participación de reconocidos Líderes Mayores de ediciones anteriores: el cantante José Alfredo "Pollo" Fuentes, la showoman Maitén Montenegro, el actor Adriano Castillo, más conocido como el "compadre Moncho" y la actriz María Elena Duvauchelle.

"Chile envejece aceleradamente y eso es una oportunidad, no un problema. 100 Líderes Mayores existe para demostrar que el liderazgo no tiene fecha de vencimiento y para invitar a toda la sociedad a mirar a las personas mayores como lo que son: protagonistas activos del presente, no del pasado", señala Sofía Rivas Rufin, directora ejecutiva de Conecta Mayor UC.

Cómo nominar a tus candidatos a Líderes Mayores 2026

La iniciativa cuenta con cinco categorías para nominar: Ciencias y Humanidades; Cultura y Artes; Economía y Oficios tradicionales; Labor comunitaria y Política, y Vida saludable y Deportes.

Las nominaciones se realizan hasta el lunes 27 de julio a través del sitio web www.lideresmayores.cl, espacio donde también se pueden conocer las historias de líderes mayores de las ediciones anteriores. Allí, se debe ingresar el nombre de la persona nominada, cuál es su aporte actual y por qué merece ser reconocida.