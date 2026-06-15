PERSONAS MAYORES EXHIBIERON SU TALENTO EN MUESTRA MUNICIPAL EN PUNTA ARENAS

Con una exposición de manualidades desarrollada en el Mall Espacio Urbano, la Municipalidad de Punta Arenas inició este viernes la primera muestra itinerante de los talleres para personas mayores, instancia que busca visibilizar el trabajo realizado por sus participantes y motivar a más vecinos mayores a sumarse a las actividades gratuitas que se imparten durante todo el año.

Entre las 14:30 y las 18:00 horas, los visitantes recorrieron la exhibición organizada por la Unidad de Adulto Mayor, donde se presentaron trabajos elaborados en los talleres de mosaico, amigurumi, pintura acrílica, retablo, encuadernación, entre otras disciplinas.

"Van a estar todos estos viernes. Comenzamos el 12 en el mall y continuaremos en la Galería Palace y en Zona Austral durante las próximas semanas, donde se mostrarán algunos de los tantos talleres que tenemos como municipalidad para las personas mayores de Punta Arenas", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

Respecto de los talleres, la autoridad destacó que "lo que buscamos es que nuestra gente mayor lo pase bien, conozca más personas y también aprenda algo distinto en temas vinculados con la música, la memoria, la salud, el bienestar, la cultura, el arte y las manualidades. Hay opciones para todos los gustos", sostuvo Radonich.

La exposición también permitió a los propios participantes compartir sus experiencias y mostrar el resultado de su trabajo. Uno de ellos fue Hipólito Guala, quien este año se integró por primera vez a los talleres municipales de retablo y pintura. "La experiencia me pareció súper interesante y súper importante porque nos da la posibilidad de trabajar con nuestras propias manos y hacer cosas que de repente tenemos un poquito olvidadas. Además, podemos reutilizar materiales que tenemos en casa y darles una nueva vida a través de las obras que realizamos", comentó.

Por su parte, Rosa Almonacid, participante de los talleres de retablo y manualidades mixtas, valoró el impacto positivo de estas actividades en la vida cotidiana de las personas mayores. "Es maravilloso. Lo hace a uno crear, salir del ambiente de la casa y compartir con otras personas. Para esta muestra presenté una peluquería en miniatura inspirada en mi trabajo de toda la vida. Los vecinos la han encontrado muy bonita y eso me hace muy feliz", expresó.

La muestra itinerante continuará el viernes 19 de junio con una presentación del Coro de Adulto Mayor en la Galería Palace, entre las 16:00 y las 17:00 horas. Posteriormente, el viernes 26 de junio se realizará una muestra de baile entretenido y folclore en Zona Austral, entre las 14:30 y las 18:00 horas.

Desde el municipio extendieron la invitación a la comunidad a visitar estas actividades y conocer las distintas alternativas de participación disponibles para las personas mayores de Punta Arenas.