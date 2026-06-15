LOS BUNKERS ABRIRÁN LOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO

La Municipalidad de Punta Arenas confirmó que Los Bunkers serán los protagonistas del gran concierto de apertura de la trigésima edición del Carnaval de Invierno, un espectáculo gratuito que marcará el inicio de las celebraciones de uno de los eventos más emblemáticos de la Patagonia.

La presentación se realizará el viernes 3 de julio, desde las 20:00 horas, en la Avenida Costanera del Estrecho, escenario que recibirá a miles de personas para dar comienzo a una edición especial que conmemora tres décadas de historia, tradición y encuentro en la capital regional.

La jornada comenzará a las 18:00 horas con la participación de artistas locales que serán anunciados durante los próximos días por los canales oficiales de la administración comunal.

La presencia de Los Bunkers en Punta Arenas constituye un acontecimiento especialmente significativo. La reconocida banda nacional realizará una pausa en su período de descanso para integrarse a esta celebración, aceptando la invitación para ser parte de una fecha histórica para la ciudad y sus habitantes.

Con una trayectoria que los ha convertido en uno de los referentes más importantes de la música chilena contemporánea, el grupo llegará a la ciudad antártica con un repertorio que ha acompañado a varias generaciones y que promete transformar la Costanera en una gran fiesta.

El alcalde de comuna, Claudio Radonich, señaló que este es un gran esfuerzo que está realizando la Municipio y agradeció al Concejo Municipal. "Todos entendemos que estos son espacios para que los vecinos de Punta Arenas lo pasen bien, con conciertos de primer nivel como se merecen, pero también sabemos que hay mucho interés que vengan desde el norte a ver este grupo que no toca en vivo hace mucho tiempo, y sus últimos conciertos fueron todo un éxito en Concepción y en Santiago. Así que estamos felices de poder ofrecer un nuevo concierto masivo en nuestra ciudad".

Para esta presentación, la producción contempla un despliegue técnico de características inéditas para un espectáculo al aire libre en la ciudad. El concierto contará con un sistema de sonido especialmente diseñado para responder a los requerimientos de una banda de nivel internacional, incorporando equipamiento de última generación que permitirá ofrecer una experiencia acústica de alta calidad a lo largo de todo el recinto.

Durante sus 30 años de existencia, el Carnaval de Invierno se ha consolidado como una de las principales celebraciones del extremo sur de Chile, reuniendo a miles de locales y visitantes en torno a la cultura, la creatividad y la identidad magallánica. Esta edición aniversario busca rendir homenaje a esa historia, incorporando actividades especiales y una programación diseñada para destacar el valor patrimonial y comunitario de una fiesta que forma parte del sello de Punta Arenas.

Con la presencia de Los Bunkers, la ciudad dará el puntapié inicial a una conmemoración que promete quedar en la memoria de los vecinos y de quienes visiten la región para ser parte de una celebración única en el corazón de la Patagonia.