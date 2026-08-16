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16 de agosto de 2026

VETERINARIO ABORDA EL IMPACTO DE LOS PERROS ASILVESTRADOS Y DEAMBULANTES EN LA GANADERÍA DE MAGALLANES

Patagonia Rural

Rodrigo Iriarte

​En un nuevo capítulo de Patagonia Rural, el médico veterinario Rodrigo Iriarte abordó la problemática de los perros asilvestrados y deambulantes y sus efectos en la ganadería y las comunidades rurales de la región de Magallanes. La conversación puso énfasis en diferenciar ambos fenómenos y en la necesidad de fortalecer la tenencia responsable de mascotas.

Durante el programa de Polar Comunicaciones, el profesional explicó que no todos los ataques a animales de producción tienen el mismo origen. Mientras algunos son provocados por perros con dueño que deambulan sin supervisión, en sectores como Porvenir e Isla Navarino también existen ejemplares que llevan varias generaciones viviendo en el medio natural, dificultando su control y aumentando su impacto sobre el ganado y la fauna silvestre.

En Patagonia Rural, Iriarte planteó que una parte importante del problema comienza en los centros urbanos, señalando que, según su experiencia, una proporción significativa de los perros que circulan por la vía pública tiene dueño. A su juicio, la esterilización es una herramienta dentro de la tenencia responsable, pero debe complementarse con educación, fiscalización y medidas que permitan evitar que los animales permanezcan sin supervisión.

El veterinario también destacó la diferencia entre los perros de trabajo utilizados por productores ganaderos y aquellos que deambulan sin control. Como ejemplo, recordó su experiencia realizando un censo canino en Laguna Blanca, donde la mayoría de los ejemplares correspondía a perros de trabajo ganadero y, según señaló, no se registraban problemas de ataques al ganado asociados a ellos.

La conversación también abordó los riesgos que generan las medidas ilegales utilizadas tras ataques de perros, como el uso de venenos, debido a que estos pueden afectar no solo a los animales involucrados, sino también a especies de fauna silvestre. En este contexto, el invitado llamó a avanzar en educación, fiscalización y responsabilidad de los propietarios como parte de una estrategia para enfrentar una problemática que afecta a distintos sectores rurales de Magallanes.



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SAG CONVOCA A VETERINARIOS PARA APOYAR INGRESO DE MASCOTAS EN CONTROLES FRONTERIZOS

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