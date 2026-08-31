MUNICIPIO INICIA INSCRIPCIONES PARA ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE MASCOTAS

La Municipalidad de Punta Arenas iniciará este martes 1 de septiembre las inscripciones para el Programa de Esterilización Municipal Canino/Felino, iniciativa financiada con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), que contempla 700 cupos gratuitos para mascotas de la comuna.

El proceso de inscripción será presencial, de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 12:30 horas, en la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, ubicada en Pedro Sarmiento de Gamboa 893, esquina Lautaro Navarro. Se dispondrán 400 cupos para felinos y 300 para caninos, con alrededor de un centenar de esterilizaciones mensuales hasta febrero de 2027.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que el principal cambio respecto de procesos anteriores corresponde a la modalidad de inscripción. "Van a ser 700 operaciones: 400 para gatos y 300 para perros. Las esterilizaciones se realizarán durante las últimas semanas de cada mes y se irán desarrollando en distintos lugares, como juntas de vecinos que se adapten a las condiciones higiénicas necesarias", señaló.

La autoridad comunal agregó que la decisión de volver a la inscripción presencial responde al alto porcentaje de inasistencias registrado anteriormente. "Las inscripciones anteriores eran online y más del 30% de las personas no llegaba, lo que significaba una pérdida importante de cupos. Por eso decidimos volver a la modalidad presencial, que aumenta el porcentaje de asistencia", explicó.

Para inscribirse, los propietarios deberán ser mayores de edad, acudir personalmente y presentar su cédula de identidad. Cada persona podrá registrar un máximo de dos mascotas, las que deberán tener entre cinco meses y ocho años. Todas serán sometidas a una evaluación médica previa a la intervención.

El director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Christian Muñoz, detalló que "el proceso de inscripción será presencial, de lunes a viernes, desde las 8:30 hasta las 12:30 horas, en Sarmiento 893, esquina Lautaro Navarro. Las personas deben ser propietarias de las mascotas, ser mayores de edad y presentar su cédula de identidad".

Las jornadas de esterilización se desarrollarán durante la última semana de cada mes en diferentes juntas de vecinos, las que serán informadas oportunamente. Para septiembre, el operativo se realizará en la Junta de Vecinos de la Población Silva Henríquez.