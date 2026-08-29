29 de agosto de 2026
CARTELERA CULTURAL 29 DE AGOSTO
Seremi de las Culturas, artes y patrimonio región de Magallanes y Antártica Chilena.
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Por segunda vez en pocos meses, un alto mando argentino puso en duda la soberanía chilena en la zona austral. Aunque ambos gobiernos intentan dar por cerrado el episodio, Chile ahora busca que Argentina modifique el decreto que define el Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido”.
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