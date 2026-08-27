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27 de agosto de 2026

SERVICENTRO ARAMCO RETOMA EXPENDIO DE GNC EN PUNTA ARENAS Y NORMALIZA ATENCIÓN A USUARIOS DE LA REGIÓN

La reposición del suministro contribuirá así a dar continuidad a este servicio energético para usuarios particulares, transporte y actividades productivas de la región.

aramco

​La Secretaría Regional Ministerial de Energía de Magallanes y de la Antártica Chilena informó a la comunidad que, a partir del mediodía de hoy, el Servicentro Aramco de Av. Frei 314, restableció la entrega de Gas Natural Comprimido (GNC) para vehículos particulares, de transporte y actividades productivas.

 
Según Secretaría del ramo, la reanudación del expendio de Gas Natural Comprimido (GNC) es resultado del trabajo coordinado durante las últimas semanas entre los integrantes de la Mesa de Trabajo de GNC, organismos públicos, empresas privadas y operadores del sistema, quienes han mantenido una permanente preocupación por resguardar la continuidad de este servicio para la ciudadanía.

 
“Este esfuerzo conjunto ha permitido avanzar en soluciones orientadas a garantizar el acceso de los usuarios a una fuente energética relevante para la movilidad y el desarrollo regional”, precisó el Seremi Marco Antonio Pinto.

 
El titular regional de Energía agradeció la voluntad, empatía y esfuerzo colaborativo de los actores involucrados señalando que "destacamos la reanudación del expendio de GNC en el Servicentro Aramco, ya que permite mantener un servicio importante para los usuarios de la región. Seguiremos monitoreando la situación para contribuir a la continuidad del suministro del este energético en Magallanes".

 
Por su parte, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacó el trabajo coordinado para dar respuesta a los usuarios de la región. “Como Gobierno valoramos que hoy se pueda retomar el expendio de GNC en Punta Arenas, dando una respuesta concreta a las personas que utilizan este combustible en su vida cotidiana y también a quienes lo requieren para sus actividades productivas. Seguiremos trabajando de manera coordinada para resguardar la continuidad de servicios esenciales para Magallanes y entregar información oportuna a la ciudadanía”, señaló.



La confirmación del anuncio fue realizada por el encargado del servicentro, Juan Hernández, quien dijo que las condiciones operativas permiten reiniciar el suministro de GNC, normalizando la atención a los usuarios que utilizan este combustible en la Región de Magallanes.

 
Al respecto, Hernández indicó que, "desde las 12:00 horas retomamos la entrega de GNC en nuestras instalaciones. Agradecemos la comprensión de nuestros clientes y reiteramos nuestro compromiso de seguir entregando un servicio seguro, de calidad y confiable para la comunidad."

 
El restablecimiento del servicio representa una noticia positiva para la comunidad regional, especialmente para los conductores y familias que utilizan este combustible de manera cotidiana. Asimismo, refleja el compromiso de los distintos actores involucrados por encontrar soluciones oportunas y mantener operativo un servicio que aporta eficiencia energética y menores emisiones en comparación con otros combustibles convencionales.

 
Finalmente, la SEREMI de Energía comunicó que mantendrá un activo seguimiento en coordinación permanente con los integrantes de la Mesa de Trabajo de GNC y las empresas del sector, con el objetivo de resguardar la continuidad del suministro y entregar información transparente, en tiempo y forma, a la ciudadanía.

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