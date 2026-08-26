EL MAYOR MONTO APROBADO EN EL SEIA: HNH ENERGY CONSIGUE PERMISO AMBIENTAL PARA PRODUCIR AMONÍACO VERDE A PARTIR DE 2030

Es el primero de los megaproyectos de amoníaco verde con gigantes montos de inversión en obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Y es hasta ahora, el mayor monto aprobado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Este miércoles HNH Energy, el consorcio conformado por las renovables austríacas Austria Energy, Ökowing y el fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CPI), recibió la aprobación de su proyecto ante la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Magallanes. El proyecto alcanzó su aprobación de forma unánime con 12 votos a favor.

El proyecto renovable, que contempla una gran inversión de US$ 11.000 millones y se ubicará en las comunas de Punta Arenas, Laguna Blanca y San Gregorio, fue presentado ante el Seia en julio de 2024, contando así con una tramitación que se extendió durante dos años y un mes.

HNH Energy construirá una planta de procesos que producirá amoníaco a base de hidrógeno verde, por eso se conoce como amoniaco verde. Además, incorporará una planta desaladora de agua que proveerá el recurso hídrico para el complejo industrial, un parque eólico con 194 aerogeneradores para suministrar energía eléctrica y un puerto para almacenar y exportar amoníaco.

Como estaba en su cronograma, el consorcio esperaba que el proyecto fuera aprobado este año, estimando tras ello el inicio de la construcción del proyecto el 2027. Con esto en marcha, se prevé que el comienzo de la producción de amoniaco verde comience el segundo semestre de 2030. La construcción del proyecto requerirá de una mano de obra de 4 mil trabajadores, mientras que para la operación, en cuatro años más, se necesitarán casi 1.800 personas.

El megaproyecto se ejecutará en dos etapas, contemplando la primera prácticamente la gran parte de la iniciativa, la producción, el acondicionamiento, almacenamiento, reconversión y transporte del producto, y un parque eólico de 1,4 GW. La segunda fase expandirá ese parque eólico a 2,1 GW, con el cual la planta podrá producir a su máxima capacidad.

Esta iniciativa es una de las grandes megainversiones en amoníaco verde en obtener su aprobación ambiental en el país, en un momento en que este tipo de proyectos han mostrado un enfriamiento tanto en su discusión pública como en el plano corporativo. De hecho, es el mayor aprobado por el SEIA hasta la fecha. El más alto era un proyecto de la estatal Codelco de sulfuros en la división Radomiro Tomic, aprobado en enero de 2016 por US$ 5.400 millones.

En enero de este año, por ejemplo, AES Andes desistió de realizar el conocido proyecto INNA, por US$ 10.000 millones, cuya tramitación despertó resquemores en el mundo científico por estar cerca de observatorios.

Otro proyecto grande es el de Total Energies, con un presupuesto de US$ 16.000 millones, siendo la iniciativa más abultada en inversión de toda la historia de proyectos del Seia. Su tramitación se encuentra suspendida hasta el 7 de diciembre próximo.

Con una escala menor, el proyecto Volta, de Mejillones Ammonia Energy (MAE), fue aprobado por la Coeva de Antofagasta en diciembre del año pasado. Su operación comercial de amoniaco se prevé para 2029.

Fuente: latercera.com



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