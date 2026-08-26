SECPLAN DESTACA CARTERA DE PROYECTOS POR CERCA DE $9.500 MILLONES Y ANUNCIA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA COSTANERA DE PUNTA ARENAS

Una cartera de proyectos que supera los $9.500 millones en iniciativas con Recomendación Satisfactoria (RS) mantiene actualmente la Secretaría de Planificación Municipal (Secplan) de Punta Arenas, según detalló esta mañana el director de la unidad, Nicolás Pérez Montt, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

El profesional explicó que la Secplan tiene entre sus principales funciones la formulación y seguimiento de los proyectos municipales, además de participar en la planificación presupuestaria anual. “La Secplan se dedica a la formulación de proyectos. Nosotros manejamos toda la cartera de proyectos del municipio, también estamos a cargo de la elaboración presupuestaria, la planificación presupuestaria para cada año de la municipalidad, pero somos reconocidos por llevar la cartera de proyectos”, señaló.

Uno de los proyectos que actualmente se encuentra en ejecución corresponde a la segunda etapa de intervención del Parque María Behety, iniciativa cuyo financiamiento y ejecución se encuentran vinculados a una licitación que lleva adelante el Serviu, mientras el municipio participa como propietario del terreno.

Pérez Montt explicó que esta etapa considera el desarrollo de un nuevo cierre perimetral, accesibilidad universal, estacionamientos y la habilitación de nuevos accesos al recinto. “Lo que involucraba básicamente esas obras son el desarrollo de la fase dos que está asociado al cerco perimetral”, indicó.

A ello se suman obras de alumbrado público y mobiliario, además de otras intervenciones destinadas a mejorar las condiciones del parque. De acuerdo con el director de Secplan, los trabajos comenzaron durante abril y cuentan con un plazo de ejecución de aproximadamente un año, por lo que se espera que concluyan en abril de 2027.

Proyecto de revitalización de la Costanera

Otro de los principales proyectos abordados durante la entrevista fue la revitalización integral de la Costanera de Punta Arenas, iniciativa que actualmente se encuentra en proceso de formulación luego de una etapa de participación ciudadana desarrollada durante mayo.

El proyecto contempla una intervención que se extenderá desde calle Rassmussen hasta el sector de Club Hípico y busca recuperar infraestructura, mobiliario y distintos espacios actualmente deteriorados o subutilizados.

“Este es un proyecto bien ambicioso que tenemos como municipio. Es una intervención integral que va desde calle Rassmussen hasta la calle Club Hípico. Efectivamente, nosotros en el mes de mayo hicimos la participación ciudadana, es un proyecto que esperamos presentar ya al Gore durante el mes de octubre a más tardar”, explicó Pérez Montt.

Entre las obras consideradas se encuentra la recuperación de los módulos existentes en el borde costero, los que actualmente permanecen cerrados en distintos puntos. El proyecto contempla destinarlos a nuevos usos, entre ellos un punto avanzado de la Dirección de Seguridad Pública, baños públicos y espacios vinculados a la Dirección de Medio Ambiente y su programa de tenencia responsable.

También se proyectan módulos deportivos, reparación de multicanchas, recuperación de áreas verdes, forestación, ciclovía y nuevo alumbrado público. A esto se agrega la recuperación de elementos ornamentales y obras artísticas presentes en la Costanera.

La iniciativa incorporará además el antiguo proyecto del Parque de los Dinosaurios, el cual había obtenido RS, pero que no alcanzaba a ser licitado durante este año. Frente a ese escenario, el municipio decidió retirarlo de manera independiente para integrarlo a la propuesta de revitalización del borde costero.

“Lo que hicimos fue derechamente ya bajarlo y ahora lo vamos a adosar a este proyecto de Costanera y se va a presentar todo como un proyecto integral”, explicó el director de Secplan.

La decisión responde, según indicó, a que ambas iniciativas contemplaban intervenciones urbanas que pueden complementarse. “Este proyecto también intervenía, por otra parte, la Costanera, no solamente el Parque de los Dinosaurios, sino que también hacía una intervención urbana en el alrededor, así que perfectamente conversan y se pueden adosar y lo van a presentar todos juntos nuevamente”, sostuvo.

La inversión estimada para ambas iniciativas, consideradas como un proyecto integral, alcanzaría aproximadamente los $6.000 millones, propuesta que el municipio espera presentar ante el Gobierno Regional durante octubre.

Más de $9.500 millones esperan financiamiento

En paralelo, Pérez Montt explicó que el municipio mantiene una cartera de proyectos que ya cuenta con RS, pero que aún se encuentra a la espera de financiamiento.

“Nosotros ya tenemos una cartera de más de $9.500 millones que están con RS y que estamos esperando que sean financiados prontamente en el Gore”, afirmó.

El director de Secplan puso énfasis en la importancia de que los proyectos sean financiados dentro de los plazos correspondientes, debido a que una RS no garantiza por sí misma la ejecución de una iniciativa.

Según explicó, los proyectos cuentan con un período de vigencia de aproximadamente tres años para concretar su financiamiento. Si ese plazo transcurre sin que se materialice la iniciativa, es necesario actualizar antecedentes, reevaluar condiciones y reiniciar parte del proceso técnico.

“Si una RS no se ocupa en esos tres años, hay que repetir el proceso, hay que reiniciar todo el proceso nuevamente. Quizás obviamente vas a tener el insumo arquitectónico, por decirlo así, pero hay que hacer todas las reevaluaciones, actualizaciones, factibilidades; vuelve a iniciar un proceso de revisión absolutamente completo”, señaló.

A juicio del funcionario, esto puede significar una pérdida considerable de tiempo y recursos, especialmente considerando que posteriormente los proyectos deben enfrentar procesos de licitación que pueden extenderse debido a observaciones, modificaciones, procesos desiertos o nuevas convocatorias.

“Entonces uno empieza a trabajar contra el reloj. Por eso es importante tener un plazo adecuado en el cual el Gobierno Regional nos pueda financiar los proyectos para nosotros poder iniciar el proceso de su licitación y generar cualquier reparo que este implique”, sostuvo.

Parque Manuel Rada y miradores del Cerro de la Cruz

Entre los proyectos que actualmente cuentan con RS se encuentra la recuperación del Parque Manuel Rada, iniciativa que contempla la construcción de aproximadamente cinco hectáreas de parque.

El proyecto considera una pasarela que conectará Rómulo Correa con Capitán Guillermo, accesibilidad universal, intervención de mobiliario urbano y una importante forestación, con más de 500 árboles y más de 10 mil arbustos.

“Son cinco hectáreas de parque que se van a construir. Contempla la construcción de una pasarela que conecta Rómulo Correa con Capitán Guillermo. Hay una intervención mobiliaria muy importante de accesibilidad universal, hay una forestación importante, también más de 500 árboles, más de 10.000 arbustos”, detalló.

El objetivo, explicó, es generar un nuevo espacio de áreas verdes para los habitantes de otros sectores de Punta Arenas y, al mismo tiempo, recuperar terrenos que durante los últimos años habían presentado distintos usos informales.

“Lo que buscamos obviamente es entregar un espacio a un sector de Punta Arenas para que pueda acceder a un parque de verdad sin tener que todos trasladarse al Parque María Behety”, indicó.

Otro de los proyectos de mayor envergadura corresponde a la intervención de cuatro miradores del Cerro de la Cruz, con una inversión cercana a los $3.000 millones.

La iniciativa busca dotar a este tradicional punto turístico de infraestructura de mayor estándar, incorporando nuevos espacios y servicios para visitantes, incluyendo locales y baños públicos.

“Estos cuatro miradores vienen a fortalecer esa idea. Dentro de las cosas que se busca con este proyecto de los cuatro miradores es darle una infraestructura de nivel y de categoría internacional al Cerro de la Cruz, pensando para poder recibir a los visitantes”, afirmó Pérez Montt.

A estos proyectos se suman iniciativas como la Plaza Don Bosco y la plaza-parque de entrada al continente antártico, ambas con RS y a la espera de financiamiento.

El director de Secplan destacó que la materialización de estas iniciativas también tendría un impacto en la actividad económica local, considerando que se trata de proyectos de gran magnitud y con períodos de ejecución que pueden extenderse entre 12 y 24 meses.

Polideportivo Municipal avanza hacia su etapa de diseño

En materia deportiva, uno de los proyectos más ambiciosos del municipio es el Polideportivo Municipal, cuyo diseño obtuvo recientemente la visación técnica del Instituto Nacional de Deportes.

La iniciativa contempla un diseño estimado en alrededor de $700 millones, mientras que la eventual ejecución de la obra podría alcanzar los $40.000 millones.

El proyecto está siendo impulsado a través de una cartera asociada al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, mecanismo que permite abordar iniciativas de interés regional que, por sus características, pueden enfrentar dificultades para acceder a financiamiento mediante las vías tradicionales.

Pérez Montt explicó que actualmente el proyecto se encuentra en proceso de revisión y levantamiento de observaciones técnicas, con el objetivo de obtener su RS durante este año.

“Nosotros estamos esperando obtener la RS este año”, indicó.

De concretarse ese escenario, el municipio espera que durante 2027 pueda obtener financiamiento para contratar el diseño definitivo. “Esperamos que el próximo año este proyecto ya esté viendo la luz”, sostuvo.

La planificación contempla que el diseño tenga una duración aproximada de un año y que, una vez terminado, el proyecto vuelva a presentarse ante el Gobierno Regional para buscar los recursos destinados a su construcción.

Pavimentos participativos: municipio llama a organizarse

Durante la entrevista también se abordó el programa de Pavimentos Participativos, iniciativa que el director de Secplan diferenció de los trabajos tradicionales de reparación de calles y bacheo.

Según explicó, el programa está orientado principalmente a calles que aún no cuentan con pavimentación o que presentan un nivel de deterioro que requiere una intervención completa.

“Siempre el espíritu primero es pavimentar calles que no tienen pavimentos o derechamente ya no pasan por un bacheo, sino que pasa por una restauración total, porque se encuentran un deterioro evidente”, precisó.

El mecanismo funciona mediante comités vecinales de pavimentación, cuyos integrantes corresponden principalmente a los vecinos directamente beneficiados por la intervención.

Pérez Montt hizo un llamado a los vecinos que tengan calles o veredas en mal estado y quieran acceder al programa a organizarse y acercar sus solicitudes al municipio.

“Los invito a que se puedan organizar como vecinos. Las mismas directivas de las juntas de vecinos pueden canalizar esta información. Lo importante es que nosotros recibimos información, entonces ya nos ponemos como Secplan, ya sabemos que la calle tanto quieren pavimentar. Y ahí nuestro personal se acerca a los vecinos, se les comenta cómo funciona, cómo se deben organizar y ahí nosotros los acompañamos durante el proceso”, explicó.

El municipio se encuentra actualmente trabajando en el llamado 36 del programa, mientras que recientemente se aprobó el financiamiento correspondiente al llamado 35.

Secplan llama a vecinos a presentar sus iniciativas

Finalmente, el director de la Secretaría de Planificación Municipal invitó a las organizaciones sociales y vecinos de Punta Arenas a acercarse al municipio para plantear proyectos e iniciativas que puedan eventualmente incorporarse a la cartera municipal.

“También a las distintas agrupaciones y juntas de vecinos que tengan algún tipo de proyecto, idea o iniciativa que sacar adelante. También se pueden acercar a la Secplan y plantearnos sus ideas para que nosotros las podamos incorporar próximamente en la cartera de proyecto”, afirmó.

Pérez Montt recalcó que las solicitudes pueden canalizarse mediante las juntas de vecinos o directamente hacia la municipalidad, incluyendo cartas dirigidas al alcalde, tras lo cual los equipos técnicos pueden revisar cada requerimiento según sus características.

De esta manera, la Secplan mantiene una cartera que combina proyectos urbanos, deportivos, turísticos, áreas verdes y pavimentación, con varias iniciativas ya evaluadas técnicamente y a la espera de recursos para avanzar hacia sus respectivas etapas de ejecución.

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