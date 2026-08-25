KAST DESTACA RESPUESTA DE ARGENTINA POR SOBERANÍA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES: "ES CHILENA"

El Presidente José Antonio Kast se refirió a los polémicos dichos de jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, con respecto a la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.

Durante una entrevista en el canal de YouTube "La Fábrica del Podcast" , emitida el domingo 23 de agosto, Valverde expresó que "lo otro que tenemos importante como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el (pasaje de) Drake, todo eso es soberanía".

"Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia, porque eso es una llave bioceánica, Atlántico - Pacífico, y como te digo eso te puede alertar un montón de cosas. La Armada tiene puestos ahí, que monitorea cuando se hacen los pasajes de buques del Atlántico al Pacífico", expresó el militar trasandino.

Ante estos estos dichos y luego que la Cancillería de Chile se pronunciara y enviara una nota de protesta al país vecino, el Presidente Kast abordó el tema desde La Moneda.

"Está claro, el canciller fue muy claro en su momento, agradecemos las declaraciones del gobierno argentino reconociendo soberanía sobre el estrecho de Magallanes que es chilena", indicó.

Argentina responde a Chile por polémicos dichos sobre Magallanes

A través de un comunicado la cancillería argentina enfatizó que "la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina".

"La relevancia estratégica del extremo austral del continente es una perspectiva de Estado que la República Argentina sostiene públicamente y en el marco de la defensa de sus derechos e intereses", destacaron.

Ante esto, desde la Cancillería señalaron que "reafirmamos el valor estratégico de la cooperación con Chile. Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridonal".

"La República Argentina reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común", concluye el escrito.

Fuente: t13.cl

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