MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ SUBVENCIONES A 11 AGRUPACIONES POR MÁS DE $9,7 MILLONES

Un total de 11 agrupaciones de Punta Arenas fueron beneficiadas este lunes con la entrega de $9.738.312 en subvenciones municipales correspondientes al año 2026, recursos destinados a apoyar el trabajo que distintas organizaciones realizan en beneficio de sus integrantes y la comunidad.

Con esta nueva entrega, el municipio lleva otorgadas 112 subvenciones, alcanzando un monto acumulado de $97.255.539 durante este año.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, esta instancia y el respaldo unánime del Concejo Municipal con estos recursos. "Estos fondos son fondos públicos que de manera transparente se entregan a muchos grupos", señaló el jefe comunal.

Radonich valoró además el crecimiento que ha experimentado el programa de subvenciones y el impacto que tiene en las agrupaciones vecinales. "Sabemos que este dinero es muy importante para que hagan actividades de todo tipo, desde temas de salud, culturales, de asistencia social, de mantención del estado físico o mejorar las sedes. Así que estamos muy contentos por continuar en esta línea de entrega de subvenciones", afirmó.

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentra el Centro de Madres Cristo Obrero, cuya presidenta, Marianela Pinela, expresó su satisfacción por el apoyo recibido. La organización utilizará los recursos para renovar parte del equipamiento de su cocina, entre ellos un refrigerador y un horno eléctrico. "Feliz con esta platita, nos sirve para todo eso". Asimismo, agregó que "hacemos manualidades, bingos internos, muchas socias tejen y la verdad, es que la mayoría va porque es un poco para salir de su casa, ir a conversar y distraerse, así que no súper", comentó Pinela.

De esta manera, la Municipalidad de Punta Arenas reafirma su compromiso con las organizaciones comunitarias, apoyando mediante recursos municipales las iniciativas que contribuyen a fortalecer la participación, el encuentro y la calidad de vida de los vecinos de la comuna.