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19 de agosto de 2026

ALCALDE DE PORVENIR PIDE DESTRABAR OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA PARA AVANZAR EN VIVIENDAS SOCIALES E INTEGRADAS

Terreno de 12,5 hectáreas cercano a Lomas 3 está proyectado para el desarrollo de soluciones habitacionales.

alcaldeporvenircontraloria

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, manifestó su preocupación por las observaciones formuladas por la Contraloría respecto del terreno de 12,5 hectáreas ubicado en las cercanías de Lomas 3, superficie considerada estratégica para el desarrollo de futuras viviendas sociales y barrios integrados en la comuna.

La autoridad comunal enfatizó la necesidad de que las instituciones involucradas puedan subsanar las observaciones y permitir que el terreno continúe avanzando hacia su destino habitacional, considerando la importante demanda existente actualmente en Porvenir.

Según recordó Parada, la disponibilidad de este terreno fue anunciada durante 2023, en el marco de una sesión del Consejo Regional realizada con motivo de un aniversario de la comuna. Desde entonces, la iniciativa ha sido considerada fundamental para disponer de suelo que permita desarrollar nuevos proyectos habitacionales.

Municipio prepara proyectos habitacionales

Paralelamente a las gestiones relacionadas con el terreno, el municipio se encuentra trabajando en la preparación de proyectos para estar en condiciones de postular cuando se habiliten las correspondientes ventanas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

La planificación considera tanto viviendas sociales destinadas a familias que requieren apoyo estatal como proyectos de integración, permitiendo que sectores medios puedan acceder a una solución habitacional mediante ahorro propio complementado con aportes del Estado.

Ante este escenario, el alcalde hizo un llamado al Gobierno Regional y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para trabajar coordinadamente en la búsqueda de una solución.

“Queremos pedirle a las autoridades, tanto del Gobierno Regional como del Ministerio de la Vivienda, hacer los esfuerzos para levantar estas observaciones y tener este terreno que es vital y es importante para poder desarrollar estas soluciones habitacionales para la comuna de Porvenir”, señaló Parada.

Cerca de 500 familias esperan una vivienda

La urgencia por disponer de este terreno responde a la demanda habitacional existente en Porvenir. De acuerdo con lo señalado por el jefe comunal, cerca de 500 familias se encuentran actualmente esperando una alternativa que les permita avanzar hacia la vivienda propia.

Parada sostuvo que las particulares condiciones geográficas de Tierra del Fuego también deben ser consideradas al momento de implementar políticas públicas, especialmente en materias fundamentales para el desarrollo y bienestar de sus habitantes.

“Somos una isla, tenemos las condiciones insulares y queremos tener también un tratamiento especial sobre todos los temas que son trascendentales”, expresó el alcalde, mencionando ámbitos como educación, salud y especialmente vivienda.

Últimos subsidios se remontan a 2017

Otro de los antecedentes destacados por la autoridad comunal es el tiempo transcurrido desde la última entrega de subsidios habitacionales en Porvenir.

Según indicó Parada, los últimos subsidios de vivienda entregados en la comuna corresponden al año 2017, situación que refleja la necesidad de generar nuevas oportunidades para las familias que durante los últimos años han esperado concretar el sueño de la casa propia.

Por esta razón, insistió en la importancia de resolver las dificultades administrativas que actualmente afectan al terreno y avanzar en una iniciativa proyectada desde 2023.

Buscan concretar adquisición y entrega al Serviu

El objetivo, explicó el alcalde, es que las observaciones formuladas puedan ser subsanadas para posteriormente concretar la adquisición del terreno y su entrega al Serviu, permitiendo así que los proyectos habitacionales preparados puedan continuar con su respectiva tramitación.

La Municipalidad de Porvenir espera que exista una coordinación efectiva entre las instituciones competentes para destrabar el proceso, considerando la necesidad habitacional existente y la importancia estratégica de contar con terrenos disponibles para el crecimiento de la comuna.

De esta manera, las 12,5 hectáreas cercanas a Lomas 3 podrían transformarse en un nuevo sector destinado a viviendas sociales y barrios integrados, contribuyendo a responder a una de las principales demandas de cientos de familias de Porvenir.

Fuente: municipioradio.cl



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