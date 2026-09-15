MUNICIPIO FINALIZA OBRAS DE LA PLAZA CÍVICA ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ

Un nuevo espacio para el encuentro y la recreación de los vecinos del sector sur de Punta Arenas se encuentra disponible tras la finalización de las obras municipales de la Plaza Cívica Archipiélago de Chiloé, ubicada en Manuel Rodríguez con Ancud. El proyecto alcanzó un 100% de ejecución y contempló una inversión de $964 millones, financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de esta intervención para una zona que ha experimentado un sostenido crecimiento habitacional. "Es una plaza muy importante, la más grande que hay en el lado sur de nuestra ciudad, un lugar donde cada vez tenemos más viviendas y más barrios. Estamos muy contentos de hacer la entrega para la comunidad, para que la puedan usar, sin perjuicio de la inauguración que queremos realizar el 21 de septiembre", señaló.

El jefe comunal agregó que la fecha escogida para la inauguración oficial se vincula con la conmemoración de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes y con el bicentenario de la anexión de Chiloé a Chile. "Creo que esto enmarca también con el bicentenario de la anexión de Chiloé a Chile, como un homenaje a todos estos héroes anónimos que hoy, finalmente, reviven en esta plaza", afirmó Radonich.

El proyecto contempló la intervención de alrededor de 6.200 metros cuadrados, incorporando estacionamientos, zonas equipadas con juegos, un anfiteatro, espacios de paisajismo y un nuevo proyecto de iluminación. "Es una plaza con un lindo estándar. Hemos activado este lugar con iluminación, cambio de veredas y mejoramiento de las plazas interiores. Lo que vemos finalmente es que el lado sur también tenga estos lindos espacios para toda la comunidad", sostuvo la autoridad local.

Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que el crecimiento del sector durante las últimas dos décadas hizo necesario contar con un espacio de estas características. "Hoy día hay más de 3.000 personas en todo el sector y la idea era contar con un espacio más formal, una plaza que tuviera características para poder realizar celebraciones y actividades dentro del barrio. Estamos muy contentos de poder entregarlo a la comunidad después de más de un año de trabajo", indicó.

Saldivia destacó además las características de la nueva infraestructura, particularmente su iluminación y los elementos destinados a la recreación. "Tiene bastante iluminación, estamos trabajando con los mismos modelos LED que hemos utilizado en otros sectores. También cuenta con juegos inspirados en todo lo que tiene que ver con la comunidad chilota y, una vez que los árboles crezcan, esperamos entregar un importante espacio verde para el sector", explicó el funcionario municipal.