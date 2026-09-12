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12 de septiembre de 2026

CONGRESO IMPULSARÁ PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE ECONOMÍA AZUL EN CHILE

​Parlamentarios de distintos sectores acordaron avanzar en una iniciativa que busca promover una agenda nacional vinculada al océano, con participación del Congreso en materias de presupuesto, proyectos, ciencia, regulación e inversión.

CINCO 3

El “Diálogo Nacional Oceánico: Oportunidades para Chile en Economía Azul”, realizado en el Ex Congreso Nacional en Santiago, concluyó con el compromiso de parlamentarios de impulsar un proyecto de resolución que será presentado próximamente en la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa contará con firmas transversales y solicitará al Gobierno avanzar en una agenda nacional relacionada con el desarrollo del océano.

El proyecto se enmarca en el trabajo de la Bancada de Economía Azul y Soluciones Oceánicas, el Caucus Oceánico del Senado y CINCO Chile. La propuesta busca fortalecer la coordinación entre el Congreso, el Ejecutivo, la comunidad científica, el sector privado y organismos internacionales, abordando materias como ciencia, regulación, inversión y desarrollo sostenible.

El presidente del Caucus Oceánico, senador Sergio Gahona (UDI), destacó el interés transversal existente en el Congreso para avanzar en materias oceánicas. Por su parte, el presidente de la Bancada de Economía Azul y Soluciones Oceánicas, diputado Mauro González (RN), planteó la necesidad de coordinar al Estado, el sector privado, la ciencia, la academia y la sociedad civil para avanzar hacia una política pública nacional sobre el océano.

Durante la jornada también se abordaron oportunidades de financiamiento y cooperación internacional, además de la necesidad de fortalecer la investigación y la observación del océano. Entre las materias planteadas para esta nueva etapa se encuentran una mesa intersectorial, condiciones regulatorias para la investigación y un plan de fomento de la ciencia oceánica aplicada e inversión territorial. El proyecto de resolución será el primer paso de este proceso.


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