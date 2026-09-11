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11 de septiembre de 2026

ZONA FRANCA PROYECTA UNA NUEVA ETAPA CON INCORPORACIÓN DE SERVICIOS Y DESTACA CRECIMIENTO DURANTE LA CONCESIÓN

Buenos días región

gerentezonaaustral

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente general de Zona Austral, Eugenio Prieto Katunaric, realizó un balance de la evolución de Zona Franca y abordó los desafíos que enfrenta el recinto a cuatro años del término de la actual concesión.

A cuatro años del término de la actual concesión de Zona Franca, fijado para agosto de 2030, el gerente general de Zona Austral, Eugenio Prieto Katunaric, destacó el crecimiento que ha experimentado el recinto en materia de visitantes, infraestructura, empleo y actividad económica, además de abordar la discusión sobre una eventual incorporación de servicios al régimen franco.

En entrevista esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, Prieto recordó que asumió sus funciones en abril de 2010 y sostuvo que la actual concesión se encuentra en su última etapa, manteniendo, según señaló, el mismo compromiso con el desarrollo del recinto.

Como parte del balance, el ejecutivo puso énfasis en el aumento de visitantes. Según explicó, Zona Franca registraba alrededor de 3,5 millones de visitas anuales en 2007, mientras que cerró 2025 con 10,1 millones. Para este año, proyectó superar los 10,5 millones de visitantes.

El crecimiento también se refleja en el empleo y la infraestructura. Prieto señaló que la operación pasó de aproximadamente 1.400 trabajadores en 2007 a cerca de 2.800 en la actualidad, con un 53% de participación femenina. En cuanto a superficie construida, indicó que el módulo central pasó de 9.800 a 22.000 metros cuadrados, mientras que el resto del recinto aumentó desde 98.000 a 222.000 metros cuadrados.

Solamente en el último quinquenio, o sea, los últimos 5 años hemos incorporado prácticamente 70.000 m2 nuevos a la operación de Zona Franca, lo cual demuestra que está plenamente activa, en movimiento”, afirmó.

El gerente general de Zona Austral sostuvo además que estos resultados deben entenderse en relación con los distintos objetivos que cumple el recinto dentro de la región, entre ellos la generación de empleo, actividad económica e inversión, además de su función de abastecimiento.

En ese sentido, explicó que actualmente existen más de 1.100 usuarios de la franquicia, principalmente micro, pequeños y medianos empresarios, distribuidos entre Magallanes, Aysén y la provincia de Palena. A ello se suma el abastecimiento industrial de insumos, equipamiento y maquinaria para distintas actividades productivas.


Una Zona Franca que busca proyectarse más allá del comercio

Durante la conversación, Prieto también abordó la evolución de la percepción ciudadana sobre Zona Franca, señalando que el recinto mantiene una fuerte identificación con la comunidad magallánica.

“La Zona Franca está a punto de cumplir 50 años. El próximo año cumple 50 años, ya estamos a punto de comenzar a celebrar estos 50 años”, señaló, destacando que este aniversario constituye una oportunidad para proyectar el futuro del recinto.

En esa línea, explicó que encuestas realizadas a la comunidad han mostrado una valoración positiva de distintos atributos de Zona Franca y, particularmente, una alta expectativa respecto de la posibilidad de incorporar nuevos servicios.

Más de un 85% de la gente espera que la Zona Franca tenga más servicio”, sostuvo Prieto, explicando que actualmente existen prestaciones que no pueden desarrollarse bajo el régimen vigente debido a las restricciones de la legislación.

Entre los servicios que podrían incorporarse mencionó actividades vinculadas con la industria primaria regional, como pesca, acuicultura, turismo, ganadería y construcción, además de hidrocarburos y energía. También planteó la posibilidad de contar con servicios médicos, profesionales y mecánicos, entre otros.

Según explicó, esta discusión ha ido tomando fuerza durante los últimos años y actualmente existe coincidencia entre distintos actores regionales respecto de la conveniencia de avanzar en esta materia.


Mesa de trabajo y futuro de la concesión

Otro de los temas abordados fue la mesa de trabajo convocada por el Gobierno Regional para analizar el futuro de Zona Franca, instancia que reúne a autoridades, exautoridades, gremios, instituciones académicas y otros actores vinculados al desarrollo regional.

Prieto valoró la iniciativa y sostuvo que se trata de una instancia relevante para discutir el futuro de la región y de este instrumento económico.

Cuando la región se sienta a pensar en su futuro, no puede salir más que cosas buenas ahí”, manifestó.

El ejecutivo aclaró, no obstante, que mientras se desarrolla esta discusión de largo plazo, Zona Austral mantiene las obligaciones asociadas a la actual concesión, que se extiende hasta agosto de 2030.

En ese contexto, destacó también el aporte realizado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), indicando que durante el período de concesión se han entregado cerca de 45 mil millones de pesos para reinversión social en la región.


Hacia un modelo de Zona Franca mixta

Respecto de las alternativas para el futuro, Prieto mencionó el trabajo que se desarrolla junto al Gobierno Regional y el Banco Interamericano de Desarrollo, considerando experiencias internacionales de zonas francas que combinan comercio y servicios.

Entre los modelos analizados mencionó experiencias de Uruguay, Costa Rica, Colombia y Portugal, destacando particularmente el caso uruguayo por el desarrollo de zonas francas mixtas y de servicios.

Es a lo que nosotros debiésemos tender, creemos: a desarrollar por la vía una modificación legal”, sostuvo.

La propuesta, explicó, no implicaría abandonar las actividades comerciales y de abastecimiento que actualmente caracterizan a Zona Franca, sino complementarlas con servicios que permitan ampliar su impacto económico y generar nuevas oportunidades laborales.

Prieto señaló que esta transformación podría generar puestos de trabajo de mayor especialización, aunque advirtió que se trataría de un proceso gradual.

Nosotros tenemos que trabajar y pensar en que vamos a tener una incorporación de servicios cuando se modifique la ley, las primeras etapas hacia la comunidad, hacia la industria primaria regional y en el futuro pensar recién en el desarrollo de otro tipo de industrias de mayor valor agregado”, afirmó.

Finalmente, el gerente general de Zona Austral destacó que el recinto mantiene actualmente un importante nivel de inversión. Como ejemplo, mencionó una nueva urbanización de aproximadamente 30.000 metros cuadrados y proyectos en desarrollo que, según sus estimaciones, podrían generar del orden de 200 nuevos empleos una vez que entren en régimen.

De esta manera, a las puertas de los 50 años de existencia de Zona Franca y con cuatro años restantes de la actual concesión, la discusión regional comienza a concentrarse en cómo preservar el rol histórico del recinto y, al mismo tiempo, adaptarlo a las nuevas necesidades productivas y de servicios de Magallanes.



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