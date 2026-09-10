ULTRAPORT DESTACA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DE 28 TRABAJADORES PORTUARIOS EN PUNTA ARENAS

Un total de 28 trabajadores portuarios de Ultraport en Punta Arenas, pertenecientes a los sindicatos SITRAMP y Austral, recibieron la certificación de sus competencias laborales a través de ChileValora, reconocimiento que acredita formalmente la experiencia, conocimientos y habilidades adquiridos durante su trayectoria en la actividad marítimo-portuaria.

La certificación comprendió perfiles que se desempeñan como amarradores, supervisores, tarjadores y otras funciones directamente relacionadas con las operaciones portuarias. Para Ultraport, la iniciativa representa un avance en el reconocimiento y profesionalización de los distintos oficios que forman parte de la actividad.

“Para nosotros este es un reconocimiento súper importante a los trabajadores porque estamos avanzando en el propósito y en el futuro que queremos y soñamos con esta industria para el país: una industria más segura, con trabajadores certificados en sus competencias, con capacidades para poder desarrollarse en sus habilidades y en sus oficios”, señaló Pedro Brain, gerente de Puertos Multipropósitos de Ultraport.

El ejecutivo destacó además las condiciones particulares en que se desarrolla la actividad portuaria en la zona austral. “Agradecemos a los trabajadores por su esfuerzo, por el apoyo y sacrificio, sobre todo acá en Punta Arenas, donde las condiciones climáticas muchas veces son adversas”, agregó.

La ceremonia de certificación contó con la participación del secretario regional ministerial (seremi) del Trabajo y Previsión Social de la Región de Magallanes, José Miguel Salas; la vicepresidenta del directorio de ChileValora, Andrea Marchant; el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz; el presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (COTRAPORCHI), Sergio Baeza; además de ejecutivos de Ultraport.

Desde COTRAPORCHI resaltaron que este tipo de procesos permite reconocer formalmente conocimientos adquiridos durante años de desempeño en las operaciones portuarias.

“Estas certificaciones son muy importantes porque permiten reconocer formalmente una labor que los trabajadores portuarios realizan con experiencia, responsabilidad y compromiso. Detrás de cada certificación hay años de trabajo y conocimientos adquiridos en la práctica, por lo que creemos que es fundamental que esas competencias sean reconocidas y valoradas”, manifestó Sergio Baeza.

El dirigente agregó que la organización continuará promoviendo iniciativas destinadas a “dignificar, profesionalizar y visibilizar la importante labor que realizan nuestros trabajadores en los puertos de Chile”.

Los trabajadores certificados también valoraron el proceso y las posibilidades que abre para su desarrollo laboral. Ivania Poyanco, certificada como tarjadora, indicó que “estoy totalmente agradecida de este proceso de capacitación, es una experiencia que nos certifica para nuevos logros y metas como trabajadores y, lo más importante, poder contar con herramientas para desarrollar un trabajo óptimo que valora nuestras capacidades”.

La trabajadora agradeció además la oportunidad brindada por COTRAPORCHI, ChileValora y Ultraport.

La certificación busca así reconocer formalmente las capacidades desarrolladas durante la trayectoria laboral y fortalecer la profesionalización de los diferentes oficios vinculados con las operaciones marítimo-portuarias en Punta Arenas.

Fuente: mundomaritimo.cl