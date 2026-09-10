MAGALLANES PONDRÁ EN EL CENTRO DE LA CONVERSACIÓN SU FUTURO LOGÍSTICO EN UN SUMMIT INTERNACIONAL

​¿Qué capacidades logísticas necesitará Magallanes para enfrentar los desafíos de las próximas décadas? Esa es una de las preguntas que busca poner sobre la mesa el Magallanes Logistics Summit 2026, encuentro que reunirá a especialistas nacionales e internacionales, empresas, instituciones públicas, academia y actores del sector productivo para abordar el futuro de la logística regional.



La iniciativa, que se desarrollará el 6 y 7 de octubre en el Hotel Dreams, busca generar un espacio de conversación sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la logística regional, analizando distintas experiencias y miradas en torno a la innovación, la multimodalidad, la conectividad y el potencial de Magallanes como Plataforma Austral.



El encuentro recoge el espíritu del Programa Viraliza de Corfo, fortaleciendo el entorno y la cultura de emprendimiento e innovación, generando un ecosistema más favorable para el desarrollo de nuevas iniciativas y promoviendo el emprendimiento como una herramienta de crecimiento económico y social. Estos eventos facilitan la creación de redes, el intercambio de conocimientos y la difusión de buenas prácticas, mejorando las condiciones en que desarrollan los emprendimientos y proyectos.



“Magallanes tiene desafíos logísticos muy particulares por su geografía y por su condición de territorio extremo, pero al mismo tiempo tiene una posición estratégica que abre oportunidades enormes. Este summit busca justamente generar un espacio para mirar esos desafíos de manera integral, conectar experiencias y comenzar a conversar sobre las capacidades que la región necesitará para su futuro”, comentó Daniela Tapia, gerente regional de GEDES.



En este contexto, el encuentro busca ampliar la mirada sobre la logística regional, entendiendo que su desarrollo requiere articular distintas alternativas de transporte y conectar capacidades, actores y territorios. “Cuando hablamos de Magallanes como Plataforma Austral, queremos abrir una conversación sobre cómo aprovechamos nuestra posición geográfica y cómo desarrollamos las capacidades, la conectividad y la colaboración necesarias para proyectarnos hacia el futuro. Esa mirada también incorpora nuestra conexión con el Atlántico Sur y la Antártica”, agregó Tapia.



El encuentro contará con la participación de especialistas provenientes de Colombia, México y Argentina, quienes aportarán distintas perspectivas sobre los desafíos y oportunidades de la logística en territorios extremos. Entre ellos estarán Guillermo Castaño, especialista en digitalización e integración tecnológica de cadenas logísticas; Juan Enrique Sánchez García, experto en corredores logísticos internacionales y competitividad territorial; y Ricardo Ernesto Partal Silva, especialista en corredores bioceánicos y plataformas logísticas.



A estas exposiciones se sumarán paneles de conversación y espacios de articulación entre empresas, instituciones públicas, academia y actores del sector productivo, abordando materias vinculadas a conectividad, multimodalidad, infraestructura, tecnología y encadenamientos productivos. Asimismo, contempla instancias de networking y mesas colaborativas orientadas a identificar brechas, oportunidades y propuestas de acción para la logística regional.



“Para Corfo, fortalecer el emprendimiento también significa generar las condiciones para que quienes desarrollan sus negocios puedan acceder a conocimiento, incorporar innovación y conectarse con nuevas oportunidades. En Magallanes, los desafíos logísticos forman parte de la realidad de muchas empresas y emprendimientos, por lo que generar espacios de aprendizaje, intercambio y colaboración puede contribuir directamente a mejorar sus capacidades y competitividad. Este Summit busca justamente conectar esas distintas miradas y fortalecer el ecosistema regional”, resaltó el director regional de Corfo Magallanes, Javier Romero Valenzuela.



El Magallanes Logistics Summit 2026 es una iniciativa ejecutada por GEDES y financiada por el Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR) de Magallanes, a través del instrumento Viraliza evento de Corfo.



