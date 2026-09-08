8 de septiembre de 2026
FENPRUSS AYSÉN Y MAGALLANES FORTALECEN COORDINACIÓN SINDICAL PARA DEFENDER LA SALUD PÚBLICA
Durante la jornada se revisó el avance de las gestiones nacionales con el Ministerio de Salud, la estrategia de defensa frente a los recortes presupuestarios y el monitoreo de sus efectos en los establecimientos de sal
Con la participación de dirigentes y dirigentas de las coordinaciones de Aysén y Magallanes, este viernes se desarrolló una nueva reunión de coordinación zonal, encabezada por la directora nacional y coordinadora zonal, Pamela Araneda, con el propósito de analizar la contingencia nacional y fortalecer el trabajo sindical en ambos territorios.
Durante la jornada se revisó el avance de las gestiones nacionales con el Ministerio de Salud, la estrategia de defensa frente a los recortes presupuestarios y el monitoreo de sus efectos en los establecimientos de sal
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