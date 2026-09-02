BIENESTAR SIN POSTERGACIÓN: CINCO CAMBIOS PEQUEÑOS PARA CUIDAR TU SALUD ANTES DE QUE LLEGUE LA PRIMAVERA

​Pedir una hora médica. Salir a caminar. Acostarse un poco más temprano. Reencontrarse con los amigos. Son decisiones que parecen simples, pero que casi siempre quedan para después. La campaña Vive Ligero, del laboratorio Novo Nordisk, propone instalar esa conversación y comenzar con cambios pequeños que puedan mantenerse en el tiempo, sin esperar el momento perfecto.



La postergación se instala de distintas maneras, el control médico que no se agenda, la actividad física que no se retoma, el viaje que se aplaza indefinidamente o simplemente una pausa para leer o tomar un té sin apuro. Con el paso de los días, esa lista de cosas pendientes puede convertirse en una carga adicional que afecta el bienestar general.

Este fenómeno no afecta a todas las personas por igual. Investigaciones citadas por la iniciativa, entre ellas trabajos del Instituto MICARE y del Observatorio del Envejecimiento, han documentado cómo las responsabilidades familiares y de cuidado pueden llevar especialmente a mujeres de mediana edad a relegar su propia salud y desarrollo personal, priorizando sistemáticamente las necesidades de otros por sobre las propias.



Cinco recomendaciones para empezar hoy



Para llevar esta idea a acciones concretas, la Dra. Catalina Fullerton, nutrióloga con magíster en nutrición, entrega cinco recomendaciones que no requieren grandes cambios de vida ni condiciones especiales para implementarse:



1. Rodéate de quienes te suman



El entorno social importa. Contar con familiares y amistades que acompañen y estimulen el cuidado personal puede hacer más llevadera cualquier transformación. Elegir buena compañía, explica Fullerton, también es una forma concreta de cuidarse: las personas que nos rodean influyen en nuestros hábitos, muchas veces sin que lo notemos.



2. Muévete a tu ritmo, sin presión



No hace falta comenzar con una rutina perfecta ni con una meta difícil de cumplir. Caminar, bailar en la cocina o preferir las escaleras por sobre el ascensor son movimientos pequeños que pueden sostenerse en el tiempo. Lo relevante no es la intensidad, sino la constancia. El entorno también puede jugar a favor: un parque cercano, una plaza o una calle arbolada pueden convertirse en aliados inesperados.



3. Cuida tu descanso



Dormir bien no es un lujo: es parte esencial del bienestar. Un descanso adecuado impacta directamente en el ánimo, en los niveles de energía y en la capacidad de tomar mejores decisiones durante el día. La privación crónica de sueño, según evidencia científica acumulada en los últimos años, está también asociada a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas.



4. Come con atención y sin culpa



La recomendación no apunta a prohibiciones ni dietas extremas, sino a disfrutar los alimentos, escuchar las señales del propio cuerpo y buscar un equilibrio que sea sostenible. Cuando existen dudas o inquietudes sobre alimentación, es preferible consultar a un profesional de la salud antes que seguir consejos aislados o tendencias de redes sociales.



5. Agenda esa hora médica que has postergado



Los controles y consultas médicas también suelen aplazarse, especialmente cuando no existe una urgencia evidente. Sin embargo, la medicina preventiva cumple un rol clave: detectar a tiempo condiciones como el sobrepeso o la obesidad permite abordarlas con el tratamiento y acompañamiento adecuados. Dar ese primer paso concreto puede marcar una diferencia real.



Una plataforma para el autocuidado



El sitio www.novocare.cl reúne contenidos de autocuidado y permite buscar un especialista de acuerdo con las necesidades de cada persona, facilitando ese primer contacto con un profesional de la salud.



"Vive Ligero es dejar de postergarse y ese cambio comienza con un primer paso. Muchas veces esperamos el momento perfecto para ir al médico, reunirnos con amigos, hacer un viaje o simplemente detenernos. Con los contenidos disponibles en NovoCare queremos recordar que buscar bienestar puede comenzar con una decisión concreta y cercana", señala Domenico Forte, gerente general de Novo Nordisk Chile.



La campaña también refuerza la importancia de abordar la obesidad como una enfermedad crónica que requiere evaluación, tratamiento y acompañamiento médico sostenido en el tiempo, y no solo como una cuestión estética o de fuerza de voluntad.



¿Por qué es importante vivir ligero en Magallanes?



Magallanes tiene la mayor proporción de estudiantes con obesidad del país, con un 30,5% (según cifras del Mapa Nutricional Junaeb). En promedio, el 50,9% de los alumnos de primero básico tienen sobrepeso u obesidad a nivel nacional, por lo que la región es una de las que superan esa cifra (con un 57,4%).



Mientras que en primero medio, los estudiantes también lideran los índices, arrojando un 52,4% de sobrepeso u obesidad.

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Concurso: viaja con quienes más quieres



Como parte de la campaña, Laboratorio Novo Nordisk y SKY Airline realizaron una alianza que invita a participar por puntos SKY Plus, los que pueden utilizarse para viajar con 3 amigos o familiares a destinos de la aerolínea en Sudamérica.

Para participar basta con etiquetar en los comentarios de la publicación a las tres personas con las que se viajaría, verificar que las cuatro cuentas sigan a @NovoCare_Chile en Instagram y compartir la publicación en historias. Las bases del concurso están disponibles en el mismo perfil.



Vive Ligero es una iniciativa de Novo Nordisk Chile orientada a promover conversaciones sobre el cuidado de la salud, el autocuidado y el bienestar integral. La compañía busca contribuir a visibilizar la obesidad como una enfermedad crónica y a fomentar la consulta con profesionales de la salud como primer paso en su abordaje.

