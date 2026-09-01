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1 de septiembre de 2026

MAGALLANES Y PAÍSES BAJOS CONSOLIDAN ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA Y LOGÍSTICA PORTUARIA CON FOCO EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La agenda de cooperación binacional del Programa PIB de Países Bajos y el Programa Transforma H2V de Corfo culminó este lunes 31 de agosto en la UMAG tras intensas jornadas de trabajo estratégico, seminarios internacionales, visitas a terreno e integración académica.

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​ Con la realización del Seminario Internacional y la Hackathon binacional en la Universidad de Magallanes (UMAG), culminó exitosamente la agenda de cooperación entre la Región de Magallanes y la delegación del Programa Partners for International Business (PIB) del Reino de los Países Bajos, iniciativa impulsada por el Programa Transforma Hidrógeno Verde Magallanes.

 
El itinerario comenzó el jueves 27 de agosto en INACAP con el seminario “Hub para una Transición Energética Sostenible”, hito de cierre de la actualización de la Hoja de Ruta del Programa Transforma ejecutado por Grupo Singular.

 En la oportunidad, la Dra. María Agustina Ravotti (Impact Hydrogen) destacó, “Estamos muy contentos de la convocatoria para plantear los desafíos y oportunidades que la transición energética trae a Magallanes, esperando que sea la primera de muchas conversaciones”. Por su parte, Gastón Ellis (Ministerio de Industria de Uruguay) enfatizó, “Agradezco la oportunidad de compartir nuestra experiencia en transición energética e hidrógeno verde y quedar a disposición para colaborar con la región”. Esa misma tarde se realizó el Desafío Estudiantil en la UMAG, donde María Luisa Ojeda, ingeniera de proyectos del CERE-UMAG y Julio Álvarez, director de carrera Construcción y eficiencia energética de INACAP coincidieron en el valor de formar capital humano técnico para el ecosistema energético regional.

Diálogo de alto nivel y visitas técnicas a terreno

 
El viernes 28 de agosto, el Hotel Cabo de Hornos acogió el Encuentro Estratégico “Puertos, Logística y Energía para el Desarrollo Regional”. La jornada contó con la Masterclass del experto internacional Dr. Ante Frens sobre las bases de la nueva economía energética, dando paso a un Diálogo de Alto Nivel conducido por Rianne Vrient (Rotterdam Partners) junto a actores locales, autoridades y empresas neerlandesas como Proton Ventures, Bright Renewables y Port Consultants Rotterdam, enfocado en los modelos de gobernanza y logística habilitante para proyectos de hidrógeno verde y sus derivados.


El fin de semana estuvo marcado por un despliegue territorial de la delegación internacional. El sábado 29 de agosto, los participantes realizaron una visita técnica a la empresa Otway Green Energy en Isla Riesco (sector ex Mina Invierno) para conocer su proyecto. En tanto, el domingo 30 de agosto, la comitiva se trasladó a la provincia de Última Esperanza para sostener un encuentro con la Empresa de Navegación 21 de Mayo y AquaChile, analizando los desafíos de descarbonización del transporte marítimo, la electrificación de infraestructura y procesos.

 

Infraestructura compartida y trabajo colaborativo

 
La agenda concluyó este lunes 31 de agosto en la UMAG con el Seminario Internacional “Experiencia Internacional de Infraestructura Compartida para la Transición Energética”, que incluyó la exposición de Ante Frens y un Panel Internacional sobre la construcción de hubs energéticos integrado por el Gobierno regional, HIF Global, el Comité de Hidrógeno Verde de Corfo, Bright Renewables y Port Consultants Rotterdam. Posteriormente, la Hackathon Magallanes–Países Bajos reunió a empresas logísticas y energéticas locales con la delegación neerlandesa para co-diseñar propuestas concretas frente a las brechas de infraestructura en la región.

 

Al respecto, las autoridades y voceros principales destacaron los alcances de la jornada.

 
Jorge Flies, Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena destacó, “Particularmente esta reunión es para seguir conversando y acercando posiciones en el ámbito de desarrollo portuario, pero también de encadenamiento productivo. Desde la producción de e-combustibles, en la punta de la producción, hasta el poder, en ámbitos específicos como la producción para movilización marítima, terrestre y aérea, podamos tener consumo dentro del país y dentro de la región.”

Javier Romero, Director Regional de Corfo Magallanes, “Esta agenda demuestra el valor del Programa Transforma para articular al sector público, las empresas, la academia y actores internacionales en torno a desafíos concretos. La transición energética requiere infraestructura, logística y nuevas capacidades, pero también colaboración. En ese sentido, la experiencia de Países Bajos es muy valiosa y esperamos que estas alianzas se traduzcan en nuevos proyectos, inversión y encadenamientos productivos que generen desarrollo para Magallanes.”

 

Rianne Vrient, Coordinadora del Programa PIB,Rotterdam Partners, indicó “El encuentro estratégico en el Hotel Cabo de Hornos nos permitió profundizar en la infraestructura portuaria y la logística habilitante para el hidrógeno verde. Compartir la experiencia neerlandesa y colaborar directamente con los actores regionales sienta bases sólidas para avanzar juntos hacia una transición energética sostenible y de largo plazo en Magallanes”.

 

Tras el cierre de esta agenda en Magallanes, la delegación de Países Bajos continuará junto al Programa Transforma Hidrógeno Verde Magallanes sus actividades en Santiago, donde participarán en Hyvolution Chile 2026, uno de los principales encuentros de la industria del hidrógeno a nivel nacional. La programación contempla la participación en exposiciones, paneles y espacios de vinculación, dando continuidad al intercambio de experiencias y a la generación de nuevas oportunidades de cooperación entre actores regionales, nacionales e internacionales.


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