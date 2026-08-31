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31 de agosto de 2026

ENTREGAN MATERIAL EDUCATIVO PARA PÁRVULOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE JARDINES DEL SLEP MAGALLANES

El material, que se denomina “Aulas visuales”, ofrece accesibilidad universal y comunicación aumentativa a niñas y niños a través de apoyos visuales pertinentes para promover la inclusión.

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Los nueve jardines infantiles del Servicio Local de Educación Pública Magallanes recibieron un set de materiales con productos diseñados para apoyar visualmente a niñas y niños con necesidades educativas especiales que asisten a estos recintos educativos.

 
El material, que se denomina “Aulas visuales”, ofrece accesibilidad universal y comunicación aumentativa a niñas y niños a través de apoyos visuales pertinentes para promover la inclusión.

 
Cada set tiene cuatro recursos que promueven la accesibilidad y la comunicación en los espacios de la educación inicial. Los apoyos visuales permiten planificar, comprender y realizar diversas rutinas en los establecimientos mediante materiales como una agenda visual, el tablero de historias sociales, las láminas con secuencias de hábitos y un pictollavero.

 
La encargada de educación inicial del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Silvia Pérez Carabantes, indicó que “este material es de comunicación aumentativa, por lo tanto, va a servir para los niños que tienen necesidades educativas especiales. Según un diagnóstico de cada nivel, la educadora va a ser quien distribuya los elementos que se entregaron. Es un excelente material para enriquecer los espacios educativos”.

 
Cada set considera recursos materiales y metodológicos para el equipo de aula, un curso de formación online y una propuesta de implementación para asegurar que los establecimientos cuenten con el acompañamiento necesario a nivel territorial.

 
En su diseño, “Aulas visuales” consideró la participación de equipos pedagógicos, académicos, profesionales de inclusión, representantes de las instituciones y de la sociedad civil, quienes contribuyeron con sus aportes técnicos para la elaboración de estos recursos, promoviendo su pertinencia y calidad. Este material se enmarca en el compromiso con la inclusión educativa poniendo a disposición herramientas de comunicación aumentativa alternativa destinadas a facilitar la comunicación y aprendizaje de niñas y niños de 0 a 9 años.

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