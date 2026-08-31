31 de agosto de 2026
ENTREGAN MATERIAL EDUCATIVO PARA PÁRVULOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE JARDINES DEL SLEP MAGALLANES
El material, que se denomina “Aulas visuales”, ofrece accesibilidad universal y comunicación aumentativa a niñas y niños a través de apoyos visuales pertinentes para promover la inclusión.
Los nueve jardines infantiles del Servicio Local de Educación Pública Magallanes recibieron un set de materiales con productos diseñados para apoyar visualmente a niñas y niños con necesidades educativas especiales que asisten a estos recintos educativos.
El material, que se denomina “Aulas visuales”, ofrece accesibilidad universal y comunicación aumentativa a niñas y niños a través de apoyos visuales pertinentes para promover la inclusión.
Cada set tiene cuatro recursos que promueven la accesibilidad y la comunicación en los espacios de la educación inicial. Los apoyos visuales permiten planificar, comprender y realizar diversas rutinas en los establecimientos mediante materiales como una agenda visual, el tablero de historias sociales, las láminas con secuencias de hábitos y un pictollavero.
La encargada de educación inicial del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Silvia Pérez Carabantes, indicó que “este material es de comunicación aumentativa, por lo tanto, va a servir para los niños que tienen necesidades educativas especiales. Según un diagnóstico de cada nivel, la educadora va a ser quien distribuya los elementos que se entregaron. Es un excelente material para enriquecer los espacios educativos”.
Cada set considera recursos materiales y metodológicos para el equipo de aula, un curso de formación online y una propuesta de implementación para asegurar que los establecimientos cuenten con el acompañamiento necesario a nivel territorial.
En su diseño, “Aulas visuales” consideró la participación de equipos pedagógicos, académicos, profesionales de inclusión, representantes de las instituciones y de la sociedad civil, quienes contribuyeron con sus aportes técnicos para la elaboración de estos recursos, promoviendo su pertinencia y calidad. Este material se enmarca en el compromiso con la inclusión educativa poniendo a disposición herramientas de comunicación aumentativa alternativa destinadas a facilitar la comunicación y aprendizaje de niñas y niños de 0 a 9 años.
EJERCICIOS MILITARES Y CITA CON MILEI: LA SENSIBLE AGENDA DE KAST EN MEDIO DE TENSIÓN POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES
El Presidente viajará este martes a Magallanes, donde supervisará ejercicios de las Fuerzas Armadas, y el jueves tiene prevista una reunión con Javier Milei en Santiago. Ambos hitos ocurrirán días después del nuevo impasse con Argentina por declaraciones que aludieron a la soberanía sobre el Estrecho.
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