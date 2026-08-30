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30 de agosto de 2026

CHILE Y ESTADOS UNIDOS CONCRETAN REUNIÓN DE ALTO NIVEL POR ARANCELES Y ACUERDAN CONTINUAR NEGOCIACIONES

​La visita del representante adjunto de la USTR, Jeffrey Goettman, incluyó reuniones con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y equipos negociadores de ambos países.

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Chile y Estados Unidos concretaron una nueva instancia de diálogo en el marco de las conversaciones orientadas a mejorar las condiciones de acceso de las exportaciones chilenas al mercado estadounidense, a raíz de las últimas medidas arancelarias implementadas por ese país.

Durante el lunes 24 de agosto, el representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, visitó la Cancillería, donde fue recibido por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez. En el encuentro se revisaron las prioridades de la canasta exportadora chilena y la importancia de estos productos para ambas economías.

Tras la reunión, las autoridades acordaron continuar las conversaciones durante las próximas semanas, con el objetivo de buscar mejores condiciones para los sectores exportadores nacionales y fortalecer la relación económica y comercial entre Chile y Estados Unidos.

La subsecretaria Paula Estévez señaló que la visita refleja la voluntad de ambas partes de continuar trabajando para encontrar soluciones y defender los intereses de Chile. El proceso contempla distintas instancias de trabajo político y técnico desarrolladas desde 2025, incluyendo reuniones de la SUBREI con representantes de la USTR en Washington y encuentros entre autoridades de ambos países.

Durante la mañana del martes 25 de agosto estaba prevista una reunión de cierre para definir una hoja de ruta para la continuidad de las negociaciones durante las próximas semanas.


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SUBSECRETARIA ESTÉVEZ RECIBE A SECRETARIO DE COMERCIO DE INDIA PARA AVANZAR EN ACUERDO COMERCIAL CON CHILE

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