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27 de agosto de 2026

SERVICIO DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA FORTALECE COMPETENCIAS DE PROFESIONALES DE SU RED MEDIANTE CICLO DE CAPACITACIONES

La iniciativa contempla cuatro cursos especializados dirigidos a profesionales de proyectos acreditados por el Servicio, con foco en fortalecer las herramientas para la intervención con niños, niñas y adolescentes.

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​Con el objetivo de fortalecer las competencias de los equipos que trabajan directamente con niños, niñas y adolescentes en contextos de vulneración de derechos, el Servicio de Protección Especializada ha desarrollado un ciclo de capacitaciones dirigido a profesionales de los distintos proyectos de su red. La iniciativa contempla 153 cupos de especialización, en un contexto nacional donde las vulneraciones contra la niñez y adolescencia al interior de sus familias han aumentado.

El ciclo comenzó con el curso “Intervención Mentalizadora con Niñas, Niños, Adolescentes y sus Familias” de 24 horas de duración y que contó con la participación de 33 profesionales, entre psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y otras especialidades. La instancia permitió adoptar herramientas para comprender las emociones, experiencias y necesidades que pueden estar detrás de las conductas de niños, niñas y adolescentes, promoviendo estrategias de co-regulación, validación emocional, comunicación reflexiva y reparación de vínculos.

Las próximas sesiones, todas de 16 horas, iniciarán con el curso “Intervención de Conductas Disruptivas en Contextos de Desprotección Avanzada”, orientado al manejo y desescalada de situaciones de crisis. Posteriormente, se realizará el curso “Intervención en Coparentalidad”, que busca fortalecer las herramientas de los profesionales para reducir los conflictos y favorecer una adecuada coordinación parental, incluso en contextos de separación. Finalmente, se desarrollará el “Taller para la Elaboración y Defensa de Informes Psicosociales en Contextos Jurídicos y Proteccionales”, enfocado en fortalecer la elaboración de informes y la respuesta a requerimientos de tribunales y otras instancias relevantes para la atención de niños, niñas y adolescentes, así como sus familias.

Ana María Vargas, Jefa de Asistencia Técnica Especializada, unidad responsable de la organización de estas capacitaciones, precisó que este ciclo busca entregar herramientas actualizadas y efectivas para el quehacer cotidiano de los profesionales de la red del Servicio de Protección. “En la medida en que cada uno de nosotros busquemos activamente fortalecer y elevar nuestra base técnica, podremos abordar con mayor conocimiento, sensibilidad y empatía las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que atendemos, así como las de sus familias, incluso frente a situaciones de alta complejidad”, destacó.

Firma de Convenio Amanda Araya, Hazlo con IA y rector Maripani UMAG

UMAG FORTALECE COMPETENCIAS DE SUS FUNCIONARIOS CON CAPACITACIÓN GRATUITA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

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