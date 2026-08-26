MAGALLANES SE SUMA A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL TÍTERE Y LA MARIONETA

La mañana de este martes, las profundidades del océano austral cobraron vida lejos del agua. En la Biblioteca Municipal 114 de Punta Arenas, la magia del teatro de animación conmemoró el Día Nacional del Títere y la Marioneta, una fecha que desde este año se integra oficialmente al calendario cultural de nuestro país impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



La celebración en la región estuvo en las manos -literalmente- de la compañía magallánica La Ventolera. Con la presentación de su obra "Guardianas del mar profundo", estrenada en mayo pasado, logró cautivar a niños y niñas de CECI de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y Akar de la Fundación Integra, más estudiantes de los colegios Pierre Faure, Shepherd y Francés. A través del trabajo de las actrices Verónica Soto y Daniela Ramírez, y con un elaborado diseño de marionetas a cargo del artista plástico Blas Gesell, la audiencia interactuó con las protagonistas del montaje y se sumergió en un viaje visual y poético. La historia, junto con entretener, dejó un mensaje sobre el cuidado de la biodiversidad patagónica y la protección de los frágiles ecosistemas marinos.



"Mi parte favorita fue donde estuvo la estrella, el pulpo y el pez", dijo Aurora, una de las alumnas presentes en la función, además de destacar que le encantó la puesta en escena.



"Esta es una iniciativa que nace de la Seremi de las Culturas y estamos muy agradecidas por la invitación. Vinieron niños y niñas de jardines infantiles, estaba lleno, así que muy contentas de haber presentado en este espacio maravilloso. Esperamos que se celebre por muchos años más esta hermosa tradición que son los títeres y las marionetas. Estamos encantadas de transmitir un mensaje de aprendizaje y ocupar el teatro como herramienta educativa", comentó la actriz Daniela Ramírez, luego de concluida la representación, organizada por la Seremi de las Culturas y que contó con el apoyo de la municipalidad de Punta Arenas.



Esta celebración marca un reconocimiento al sector de las artes escénicas. La elección del 25 de agosto busca honrar el natalicio de Sergio Guzmán Vallejos, fundador de Teatro Candelilla, quien dedicó más de seis décadas a este oficio y fue reconocido como Tesoro Humano Vivo en 2016. La conmemoración se une además al nacimiento de la histórica referente Luisa Morales (24 de agosto).



La fiesta titiritera en Magallanes tendrá una extensión más allá de la capital regional. En el marco del Plan Regional de Artes Escénicas, esta disciplina seguirá viajando durante los próximos meses. La itinerancia, que suma también a la compañía nacional Teatro Periplos, extenderá su recorrido hasta noviembre (en fechas por confirmar), llevando estas historias de tela, madera y mucha imaginación hacia las comunas de Natales, Laguna Blanca y Porvenir.







