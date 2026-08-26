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26 de agosto de 2026

OPERACIÓN BASE SOBERANÍA: ARMADA AMPLIARÁ DESPLIEGUE LOGÍSTICO DURANTE PRÓXIMA TEMPORADA ANTÁRTICA

La Armada prepara un despliegue de más de 11 mil toneladas de carga y cinco viajes del Sargento Aldea para la próxima temporada antártica. La segunda fase de la Operación Base Soberanía permitirá avanzar en la construcción del nuevo muelle de Bahía Fildes.

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Más de 11 mil toneladas de carga y cinco viajes del buque multipropósito Sargento Aldea forman parte del desafío logístico que asumirá la Armada de Chile durante la próxima temporada antártica, cuando comience la segunda fase de la Operación Base Soberanía.

Las nuevas dimensiones del despliegue fueron dadas a conocer durante una visita al Sargento Aldea, que recaló en Punta Arenas como parte de las operaciones que desarrolla la Fuerza de Tarea Anfibia en la zona austral. Autoridades regionales recorrieron la nave y conocieron las capacidades que la institución emplea tanto en tareas de defensa como en el apoyo a proyectos estratégicos para el país.

Una de esas tareas es la construcción del nuevo muelle de Bahía Fildes, en la isla Rey Jorge. La iniciativa se desarrolla mediante una coordinación entre la Armada y el Ministerio de Obras Públicas (MOP): este ejecuta el proyecto portuario, mientras la institución naval proporciona la capacidad necesaria para trasladar desde Punta Arenas maquinaria, materiales e insumos hasta uno de los territorios más exigentes del planeta.

Durante la temporada anterior, la Armada movilizó 8.200 toneladas de carga hacia el territorio chileno antártico mediante un esfuerzo que involucró a distintas unidades. En determinados momentos llegaron a coincidir seis buques institucionales en Bahía Fildes, una concentración operacional poco habitual que, según destacaron sus mandos, representa una forma concreta de ejercer presencia en el continente.

Para la temporada que comenzará el próximo 1 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027, el desafío será todavía mayor. La carga prevista superará las 11 mil toneladas, mientras que el Sargento Aldea aumentará de tres a cinco sus viajes entre Punta Arenas y la Antártica.

Este no es solamente el esfuerzo de un buque particular, sino un esfuerzo institucional”, explicó el comandante de la nave, capitán de navío Francisco Abarca, al presentar los resultados de la primera fase y las tareas previstas para el nuevo periodo.

Del mar hacia tierra

El Sargento Aldea fue concebido militarmente para proyectar fuerzas de Infantería de Marina desde el mar hacia tierra. En la Operación Base Soberanía, esa capacidad es empleada para transportar carga estratégica y desembarcarla en un sector que todavía no dispone de infraestructura portuaria suficiente.

Para ello, la nave lleva en su interior barcazas capaces de trasladar hasta tierra maquinaria pesada, áridos, estructuras de hormigón, materiales de construcción y otros elementos necesarios para ejecutar las obras. La operación comprende cargar el buque en Punta Arenas, navegar hasta la isla Rey Jorge, desembarcar los materiales y regresar para comenzar un nuevo ciclo logístico.

La primera temporada permitió instalar infraestructura crítica, levantar el campamento de faenas y avanzar en la preparación de la explanada que sostendrá el futuro terminal. La segunda fase contempla iniciar la construcción propiamente tal del muelle y avanzar en la colocación de sus pilotes. El proyecto completo, dividido en tres etapas, debería estar concluido durante el periodo estival 2027-2028.

La obra considera una inversión superior a los $27.800 millones y busca mejorar las condiciones de embarque y desembarque de personas y carga en Bahía Fildes. Además de facilitar el abastecimiento de las instalaciones chilenas, permitirá prestar soporte a las actividades científicas y logísticas nacionales e internacionales desarrolladas en la isla Rey Jorge.

La magnitud del esfuerzo también se expresa en su dimensión humana. Cerca de 220 integrantes de la dotación del Sargento Aldea permanecieron durante cuatro meses operando prácticamente de manera continua en el área antártica. Sus mandos destacaron que detrás de cada traslado existe una cadena que comprende la preparación de la carga, la navegación en condiciones extremas, el desembarco y el sostenimiento de la tripulación durante largos períodos lejos de su puerto base.

Una capacidad de doble propósito

El anuncio se produjo durante el despliegue de la Fuerza de Tarea Anfibia en Magallanes, que reúne a más de 1.700 personas y medios navales, aéreos, submarinos y de infantería de Marina. Sus unidades desarrollan operaciones de vigilancia, patrullaje y control del tráfico marítimo, además de acciones de apoyo a comunidades aisladas.

El comandante de la Fuerza Anfibia, contraalmirante Jorge Castillo, destacó las exigencias que impone el extremo austral a sus dotaciones. “El que se hace marino en Magallanes puede ser marino en cualquier parte del mundo”, afirmó.

La presencia del Sargento Aldea en Punta Arenas permitió así observar las dos dimensiones de una misma capacidad institucional: una fuerza preparada para cumplir su misión de defensa y resguardo de la soberanía, pero cuyos medios de transporte, sostenimiento y operación en condiciones extremas también permiten apoyar a comunidades y materializar infraestructura estratégica.

En Bahía Fildes, esa capacidad será nuevamente puesta a prueba desde noviembre. El aumento de la carga y de los viajes proyectados muestra que la presencia antártica chilena no depende únicamente de declaraciones, bases o programas científicos: también requiere barcos, tripulaciones y una operación logística capaz de convertir los proyectos del Estado en presencia efectiva.

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Fuente: elmostrador.cl


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