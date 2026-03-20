ENAP MAGALLANES DESCARTA RIESGOS EN SUMINISTRO Y ASEGURA OPERACIÓN CONTINUA DE PLANTA POSESIÓN

​La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) Magallanes reiteró que continuará cumpliendo su rol estratégico y esencial para el suministro energético de la región, función que ha desarrollado de manera ininterrumpida desde su creación hace 80 años.

Desde la compañía informaron que la Planta Posesión se encuentra operando de manera continua y segura desde el pasado 18 de febrero, situación que —según indicaron— ha sido comunicada oportunamente tanto a la ciudadanía como a las autoridades.

En ese contexto, ENAP fue enfática en señalar que no existe ningún riesgo para el suministro energético de la ciudad, destacando la importancia de entregar información clara y veraz frente a temas que generan preocupación pública.





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