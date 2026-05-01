Anteros Legal, consultora especializada en cumplimiento migratorio y empresarial con sede en Punta Arenas, presentó el Barómetro Emprendedor 2026, un informe que analiza datos oficiales para describir el escenario actual de los emprendedores en la Región de Magallanes. El documento está disponible de forma gratuita en su sitio web y busca apoyar la toma de decisiones en materia de contratación y formalización.

El estudio integra cifras del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la encuesta CASEN y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM Chile). Entre sus principales hallazgos destaca el aumento de un 842% en visas MERCOSUR para ciudadanos bolivianos entre 2023 y 2025, junto con un total de 23.778 expulsiones administrativas dictadas a nivel nacional durante 2025, la cifra más alta registrada hasta ahora.

Además, el informe identifica los cinco errores legales más comunes que podrían exponer a emprendedores de Punta Arenas a sanciones como multas o clausuras. Según explicó José Manuel Simons, fundador de Anteros Legal, el objetivo es acercar información específica de la región a quienes deben tomar decisiones en sus negocios.

El Barómetro también incluye un directorio de organismos públicos en Magallanes orientado a empleadores y trabajadores migrantes, una síntesis de los cambios normativos previstos para 2026 y un mapa de riesgo fiscal por rubro. El documento forma parte de una línea de investigación desarrollada por la consultora para apoyar a empresas locales que requieren asesoría en cumplimiento y formalización.





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