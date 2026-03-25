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25 de marzo de 2026

CFC CAPITAL EN BUENOS DIAS REGIÓN: MÁS DEL 53% DE LAS PYMES AUMENTÓ SUS COSTOS OPERATIVOS EN MARZO, SEGÚN ANÁLISIS SECTORIAL

Buenos días región.

cfccapital

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente comercial de CFC Capital, Francisco Goycoolea, abordó el complejo escenario que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en el país, marcado por un sostenido aumento en sus costos operativos y mayores desafíos de financiamiento.

De acuerdo con datos del estudio Xepelin 2026, el 53,1% de las pymes incrementó sus gastos operativos en marzo en comparación con febrero. La situación es aún más pronunciada en las pymes consolidadas, donde el 57,7% reportó alzas, mientras que en las emergentes el aumento alcanzó al 45,7%. Entre los sectores más afectados destaca educación, con un incremento del 10,85%, seguido por transporte y almacenamiento (6,87%) y actividades financieras y de seguros (4,96%).

En este contexto, Goycoolea explicó el rol que cumplen instituciones como CFC Capital, una empresa chilena de servicios financieros especializada en proveer financiamiento a empresas y pymes, ofreciendo soluciones como factoring, leasing y leaseback, orientadas a entregar liquidez inmediata y apoyar la gestión del capital de trabajo.

A nivel del sistema financiero, cifras de la Asociación de Empresas de Factoring (EFA) dan cuenta de un crecimiento en la industria. Durante el tercer trimestre de 2025, las empresas de factoring registraron un alza interanual del 11,6%. Este instrumento, que representa el 67,6% de las colocaciones, creció un 10,96%, alcanzando un total de $557 mil millones.

Sin embargo, el informe también advierte un aumento en la morosidad, que llegó a un promedio ponderado de 11,53% a septiembre de 2025, con un alza de 0,5 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior. En particular, el factoring registró un incremento de hasta 1,9 puntos, mientras que el leasing mostró una leve baja de 10,3% a 9,9% y los créditos disminuyeron 2,3 puntos, situándose en 6,3%.

El análisis expuesto da cuenta de un escenario desafiante para las pymes, donde el acceso a financiamiento y la gestión eficiente de recursos se vuelven claves para enfrentar el aumento de costos y mantener la continuidad de sus operaciones.




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