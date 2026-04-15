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15 de abril de 2026

EPAUSTRAL POSICIONA A MAGALLANES EN AGENDA INTERNACIONAL TRAS PRESENTACIÓN DE ESTUDIO DE COSTOS PORTUARIOS EN SEATRADE 2026

El Gerente General de la Empresa Portuaria Austral, Miguel Palma, destacó la participación de Chile en la principal feria mundial de cruceros, donde se abordaron desafíos clave para fortalecer la competitividad del país como destino turístico.

EPAUSTRAL en Seatrade 2026 (2)

​Hasta este jueves 16 de abril se desarrolla en Miami, Estados Unidos, la feria internacional Seatrade Cruise Global 2026, el encuentro más relevante a nivel mundial para la industria de cruceros, que reúne a los principales actores del sector.
En este contexto, y como parte de la delegación de la Corporación de Puertos del Cono Sur, el Gerente General de la Empresa Portuaria Austral, Miguel Palma, valoró la presencia de los puertos chilenos en esta instancia estratégica, destacando especialmente la presentación de los resultados preliminares del estudio comparativo de costos portuarios en Sudamérica, iniciativa impulsada por la corporación.

 
“La idea de este estudio es visibilizar el nivel completo de costos que enfrentan los puertos, y decirles a las líneas de cruceros que nosotros estudiamos el tema. Esta (feria Seatrade 2026) es nuestra instancia para presentarles los resultados y compartírselos en líneas generales”, expresó el ejecutivo de la EPAUSTRAL.

 
La delegación chilena —integrada por empresas portuarias públicas y actores privados del sector— sostuvo reuniones con diversas líneas de cruceros, entre ellas Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises y Seabourn, además de realizar visitas técnicas al Puerto de Miami.

 
Estas instancias permitieron compartir los principales hallazgos del estudio y avanzar en una conversación directa con la industria sobre los desafíos y oportunidades para mejorar la competitividad del país.

 
“Las líneas de cruceros cuando pasan (por sus destinos) hacen su evaluación de negocio previa y ven cuál es la rentabilidad. En ese sentido, a la luz del estudio vamos a plantear una estrategia para tomar acciones concretas”, complementó Miguel Palma.

 
Además de la Empresa Portuaria Austral, la Corporación de Puertos del Cono Sur está conformada por las empresas portuarias estatales de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano-San Vicente, Puerto Montt, Castro y Chacabuco, junto a Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), Terminal Portuario de Valparaíso S.A. y OXXEAN Puerto Chacabuco; los agentes navieros Inchcape Chile, A.J. Broom y B& M Agencia Marítima, y el operador turístico DMC Chile.

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