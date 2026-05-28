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28 de mayo de 2026

MUNICIPIOS Y GOBIERNO REGIONAL FORTALECEN ALIANZA PARA IMPULSAR INICIATIVAS QUE MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA EN MAGALLANES

​Proyectos enfocados en salud, cultura, deporte, identidad local y desarrollo comunitario permitirán llegar a distintos territorios de la región, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las comunas y el Gobierno Regional.

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Con una fuerte apuesta por el desarrollo local y la descentralización efectiva, los municipios de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto al Gobierno Regional, continúan consolidando una agenda de trabajo colaborativa que permitirá impulsar diversas iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de los distintos territorios.

 
Las iniciativas que serán ejecutadas con financiamiento del Gobierno Regional representan una muestra concreta del trabajo articulado que se ha desarrollado entre las municipalidades y el GORE, permitiendo responder a necesidades específicas de cada comuna, considerando además las realidades geográficas, sociales y territoriales propias de una región extrema como Magallanes.

 
En la cartera de proyectos destacan programas vinculados al fortalecimiento de la salud comunitaria, apoyo a personas mayores, prevención y autocuidado, además de iniciativas enfocadas en el deporte, el desarrollo cultural y el fortalecimiento de las tradiciones locales. También se consideran actividades que buscan dinamizar las economías locales y generar espacios de encuentro y participación comunitaria.

 
Entre ellas destacan iniciativas como programas de salud preventiva en comunas como Río Verde, Primavera, Porvenir y Cabo de Hornos; el fortalecimiento de actividades culturales y patrimoniales en San Gregorio, Timaukel y otras comunas; además de proyectos deportivos, recreativos y de fortalecimiento artístico que llegarán a distintos puntos de la región.
El gobernador regional Jorge Flies Añón destacó el trabajo colaborativo que se ha fortalecido durante los últimos meses entre los distintos actores regionales.

 
"Durante estos últimos meses hemos podido desarrollar un trabajo permanente y coordinado con los municipios de Magallanes a través de las reuniones periódicas de la Asociación de Municipalidades. Esto nos ha permitido avanzar en una agenda común para la región, incorporando información y priorizando iniciativas del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, identificando proyectos FRIL, abordando programas vinculados a la acción climática y también impulsando herramientas fundamentales como los planes reguladores comunales".


Por su parte, el alcalde de Cabo de Hornos y presidente de la Asociación de Municipalidades de Magallanes, Patricio Fernández, valoró el trabajo conjunto que se ha desarrollado con el Gobierno Regional.

 
"Quiero destacar el trabajo colaborativo entre el Gobierno Regional, particularmente con el Gobernador y sus jefaturas, puesto que es importante. El 8% para actividades emblemáticas en distintas comunas de la región se va a llevar a efecto a raíz de este trabajo durante el año".

 
Fernández agregó que este tipo de coordinación permite avanzar en iniciativas concretas para las comunidades y fortalecer una mirada regional que considera las distintas realidades territoriales de Magallanes.

 
La ejecución de estas iniciativas permitirá continuar fortaleciendo el tejido social y el desarrollo local de la región, demostrando que la coordinación entre municipios y Gobierno Regional puede transformarse en una herramienta concreta para disminuir brechas, fortalecer las comunidades y avanzar en una descentralización efectiva para toda Magallanes.

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