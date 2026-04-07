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7 de abril de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME DUCCI "ENTRETENER CON IMPUESTOS DE TODOS LOS CHILENOS NO ES ROL DE LAS MUNICIPALIDADES"

​Diputado Alejandro Riquelme cuestiona alto gasto municipal en celebraciones detectado por Contraloría y anuncia fiscalización a municipios de Magallanes.

ADUCCI

El diputado Alejandro Riquelme expresó su preocupación tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República que analiza los gastos municipales en celebraciones durante los años 2024 y 2025, el cual revela que varias comunas del país superan ampliamente el promedio nacional de gasto por habitante en este tipo de actividades.

Según el informe, el gasto promedio nacional en celebraciones municipales alcanza los $9.064 por persona, sin embargo 36 comunas del país superan ese promedio, destacando particularmente algunas comunas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena que presentan cifras considerablemente más altas.

Entre ellas se encuentran Río Verde, Laguna Blanca, Torres del Paine y San Gregorio, que registran gastos per cápita muy superiores al promedio nacional.

 
De acuerdo con los antecedentes del informe, Río Verde registra un gasto de $981.871 por  habitante, Laguna Blanca $154.081, Torres del Paine $105.109 y San Gregorio $37.637 por persona, cifras que superan ampliamente el promedio nacional de $9.064 por habitante.

“Mientras muchas familias enfrentan dificultades económicas y existen enormes necesidades sociales en nuestras comunas, resulta inaceptable que algunos municipios estén destinando recursos tan elevados en celebraciones.Los recursos públicos deben utilizarse con responsabilidad y siempre priorizando el bienestar de las personas”, señaló el parlamentario.

El diputado Riquelme enfatizó que esta situación debe analizarse con rigurosidad y transparencia, independiente del color político de las autoridades locales. “Quiero ser muy claro: vamos a fiscalizar a todos los municipios, sin importar su color político.

La responsabilidad en el uso de los recursos públicos no tiene ideología”, afirmó. En ese sentido, anunció que durante las próximas semanas oficiará a las municipalidades de Río Verde, Laguna Blanca, Torres del Paine y San Gregorio, así como también al resto de las comunas de la región, con el objetivo de revisar exhaustivamente las contrataciones, órdenes de compra y gastos asociados a celebraciones realizadas durante los últimos cuatro años.

 
“El objetivo de esta fiscalización es asegurar que cada peso de los recursos municipales se utilice de manera correcta, eficiente y en beneficio directo de la comunidad. Si existen irregularidades o gastos injustificados, deberán explicarse con total transparencia”, agregó.

Finalmente, el parlamentario indicó que la revisión también buscará comparar estos gastos con la inversión municipal en áreas prioritarias como asistencia social, apoyo a familias vulnerables y programas comunitarios, para verificar si se está cumpliendo con los principios de eficiencia y buen uso de los recursos públicos establecidos en la legislación municipal.

“Las celebraciones pueden ser parte de la vida comunitaria, pero no pueden transformarse en un fin en sí mismo, ni en un gasto desproporcionado que apunte a resaltar las figuras políticas de turno, especialmente cuando existen tantas necesidades urgentes en nuestras comunas”, concluyó.

diputadoducci

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME DUCCI "CONTRALORIA DETERMINO QUE EL ACTUAL DEL GOBERNADOR FUE ILEGAL E IRREGULAR"

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