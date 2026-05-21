FUNDACIÓN TERAIKE RECONOCE A JÓVENES ESCRITORES DE MAGALLANES Y ABRE ETAPA DE ILUSTRACIÓN DE CONCURSO ESCOLAR

​Fundación Teraike dio a conocer a los ganadores y menciones honrosas de la etapa de escritura del concurso escolar “Jóvenes talentos de Magallanes, tradiciones de la Patagonia”, iniciativa que reunió a más de 500 estudiantes de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Cerro Sombrero y Timaukel. El certamen distinguió 12 cuentos ganadores y 12 menciones honrosas en tres categorías de edad, con relatos inspirados en costumbres, historias familiares y tradiciones propias de distintos territorios de la región. El jurado estuvo integrado por representantes del ámbito cultural, educativo y literario de Magallanes. Con la publicación de los cuentos seleccionados comenzó ahora la etapa de ilustración del concurso, dirigida a niños, niñas y jóvenes entre los 5 y 18 años. Los participantes podrán crear ilustraciones basadas en los relatos ganadores y optar a distintos premios tecnológicos, materiales de arte, libros y experiencias educativas. Las obras premiadas serán parte de un libro bilingüe que será distribuido en establecimientos educacionales y bibliotecas de Magallanes. Las bases, cuentos y detalles del proceso están disponibles en el sitio web de Fundación Teraike, mientras que el plazo para entregar ilustraciones finalizará el próximo 22 de junio. Entre los cuentos ganadores figuran historias inspiradas en la vida rural, el chapuzón de Punta Arenas, la tradición ovejera, el mate, Tierra del Fuego y experiencias familiares vinculadas al territorio patagónico.

