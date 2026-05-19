IND MAGALLANES REALIZA JORNADAS MASIVAS DE DETECCIÓN Y CAPTACIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS

​Esta mañana, cincuenta niñas y niños entre 9 y 14 años de la Escuela Hernando de Magallanes de Punta Arenas fueron parte de la 2° Jornada Masiva de Detección y Captación de Talentos Deportivos 2026, iniciativa del Ministerio del Deporte y ejecutada por el Instituto Nacional del Deporte de Magallanes, que se enmarca en el programa Promesas Chile.



Promesas Chile es un programa eminentemente formativo con etapas infantil y juvenil. Lo que busca es formar deportistas que puedan ser parte de las selecciones nacionales adultas, siendo su misión consolidar las expectativas de los deportistas menores y desarrollar el deporte competitivo en el país.



La jornada estuvo dirigida a alumnos sin orientación deportiva definida y que destacan entre sus pares en actividades deportivas o extraescolares de su establecimiento educacional.



El Seremi de Deportes, Jacques Roux dijo que:” Es muy importante poder pesquisar futuros talentos deportivos, ya sea para invitarlos a unirse a talleres y/o integrarse al programa Promesas Chile. Es inculcarlos en el deporte para eventualmente tener deportistas destacados. De igual forma estas iniciativas hacen que los estudiantes refuercen su actividad física, que es lo que estamos promoviendo nosotros también como gobierno”.



El programa Promesas Chile busca captar los talentos deportivos a nivel nacional y fomentar su desarrollo. Esto se hace mediante infraestructura de calidad, más horas de entrenamiento semanal junto a profesionales certificados, y una buena conducción del deportista en el camino de su especialización deportiva.



En tanto, Guido Rojas, encargado de Alto Rendimiento del IND Magallanes destacó que:” Lo que se realiza es una batería de test deportivos que están validados y que arrojan resultados, con esas estadísticas nos da un parámetro de las condiciones de los niños evaluados. Estas jornadas se dividen en ejercicios de fuerza, resistencia y velocidad. La idea es que cada uno de los niños se identifique con una capacidad individual de desarrollo deportivo para ser dirigidos a alguna disciplina o programa de nuestra institución”.



Finalmente, la directora de la Escuela Hernando de Magallanes, Sol Águila agregó que: “Para nosotros es una gran oportunidad porque nuestra escuela tiene un sello deportivo, por lo tanto, es de gran importancia porque permite detectar habilidades que se puedan destacar y nos ayuda también proyectar habilidades deportivas de nuestros estudiantes”.

