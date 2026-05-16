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16 de mayo de 2026

COMENZÓ LA LIGA DEPORTIVA ESCOLAR MUNICIPAL 2026 EN PUNTA ARENAS

​La competencia reunirá a cerca de mil estudiantes en cuatro disciplinas deportivas y se extenderá hasta noviembre.

Liga Deportiva Escolar

​Con la participación de 54 equipos y cerca de mil estudiantes inscritos, este sábado 16 de mayo comenzó una nueva edición de la Liga Deportiva Escolar Municipal 2026, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas para promover el deporte, la integración escolar y la participación familiar. El campeonato contempla competencias de balonmano, vóleibol, básquetbol y futsal, distribuidas en las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12, con presencia de establecimientos públicos, subvencionados y particulares. La programación se desarrollará entre mayo y noviembre, con un total de 18 fechas deportivas. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la continuidad de la liga y el objetivo de fortalecer la práctica deportiva entre escolares. La autoridad comunal señaló que la iniciativa busca integrar a estudiantes de distintos colegios y generar espacios permanentes de actividad física junto a las familias. Por su parte, el encargado de la Fundación de Deportes, Jonathan Mansilla, valoró la convocatoria registrada en el inicio de la temporada e invitó a más establecimientos a sumarse durante las próximas semanas. Las inscripciones continúan abiertas y los requisitos pueden revisarse en el sitio web municipal y a través del correo [email protected]. Los encuentros se disputarán cada sábado entre las 09:00 y las 14:00 horas en distintos recintos deportivos de Punta Arenas. Como novedad para esta versión, el torneo incorporará una Copa Challenger, reconocimiento que premiará al establecimiento con mayor puntaje acumulado considerando todas las disciplinas y categorías en competencia.

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