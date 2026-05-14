OS-7 DE CARABINEROS DETUVO A UN HOMBRE POR TRÁFICO DE DROGAS Y DECOMISÓ MÁS DE DOS KILOS DE MARIHUANA EN PUNTA ARENAS

Un hombre de 31 años fue detenido por el delito de tráfico ilícito de drogas tras un procedimiento realizado por personal de la Sección Especializada O.S.7 de Carabineros de Chile en coordinación con la Fiscalía Local de Punta Arenas.

Las diligencias investigativas culminaron durante la tarde del miércoles 13 de mayo en un domicilio ubicado en calle Olegario Gómez, en Punta Arenas, donde personal policial ingresó al inmueble conforme al artículo 205 del Código Procesal Penal.

En el operativo fue detenido un ciudadano chileno, identificado con las iniciales C.A.T.T., de 31 años y sin antecedentes penales. Además, se incautaron 2 kilos 133 gramos de marihuana, 72 mil pesos en efectivo, un teléfono celular y diversas especies vinculadas al delito investigado.

Durante el control de detención, el tribunal declaró legal el procedimiento y decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total. Sin embargo, el Ministerio Público apeló ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas solicitando la prisión preventiva del imputado, quien permanece en el Centro Penitenciario de Punta Arenas a la espera de la resolución judicial.