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11 de abril de 2026

CARABINEROS TENDRÁ PRESENCIA PERMANENTE EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE PUNTA ARENAS TRAS GESTIONES DEL SENADOR KARIM BIANCHI

La medida fue instruida por el Ministerio de Seguridad Pública tras un aumento de hechos de violencia en el principal recinto asistencial de la Región de Magallanes.

Karim Bianchi

El senador por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Karim Bianchi Retamales, confirmó que el Ministerio de Seguridad Pública instruyó la presencia permanente de Carabineros en el Hospital Clínico de Punta Arenas, tras gestiones realizadas ante la ministra Trinidad Steinert. La medida busca responder al incremento de situaciones de violencia al interior del recinto asistencial.

Según explicó el parlamentario, la decisión se adopta luego de semanas marcadas por un aumento sostenido de hechos de riesgo, lo que lo llevó a escalar la situación a nivel central tras diversas gestiones realizadas en el ámbito local y regional. “Se ha instruido la presencia permanente de Carabineros en el Hospital Lautaro Navarro, dando una señal clara de resguardo a funcionarios y usuarios”, señaló.

Desde el mundo gremial, la medida fue valorada por la Federación de Profesionales de la Salud. Su dirigenta, Jessica Messing, destacó el restablecimiento del punto fijo policial, subrayando la importancia de avanzar en seguridad para quienes trabajan en el sistema de salud en la zona austral. No obstante, advirtió que este avance debe complementarse con un trabajo intersectorial sostenido.

El senador Bianchi enfatizó que la presencia policial permanente responde a una necesidad operativa concreta del hospital, considerando que en situaciones de emergencia pueden coincidir múltiples procedimientos. “Incluso hasta tres patrullas pueden coincidir en el hospital, por lo que era indispensable contar con un punto fijo permanente”, indicó.

Finalmente, el parlamentario informó que en las próximas horas se formalizará la implementación de esta medida, calificándola como “un avance concreto frente a una urgencia real”, que permitirá reforzar la seguridad tanto del personal de salud como de los usuarios en Punta Arenas y la región.



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