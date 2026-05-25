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25 de mayo de 2026

CUECAZO ANIVERSARIO CELEBRÓ 13 AÑOS DEL VOLUNTARIADO “ELIGE VIVIR BIEN, VIVE FELIZ”

​El pasado domingo 24 de mayo, dentro de las actividades del mes aniversario se llevo a cabo el primer cuecazo aniversario.

vivebienvivefelizcueca

​Con música, tradición y un fuerte espíritu comunitario, el voluntariado “Elige Vivir Bien, Vive Feliz” sigue celebrando sus 13 años de trayectoria junto a personas mayores, voluntarios, familias y autoridades locales, en una emotiva jornada denominada “Cuecazo Aniversario”.

 
La actividad reunió diversas presentaciones folclóricas y artísticas, destacando el taller de cueca “Vivir Feliz, Vivir Bailando”, iniciativa nacida hace un año gracias al interés y motivación de personas mayores y jóvenes voluntarios por fortalecer las tradiciones chilenas mediante el baile nacional.

 
Durante la ceremonia, la presidenta del voluntariado, Montserrat Ulloa Morrison, entregó un emotivo mensaje resaltando el valor humano y comunitario construido durante estos años.

 
“Hoy el corazón está grande, porque celebramos 13 años del voluntariado ‘Elige vivir bien, vive feliz’. Trece años no se dicen fácil. Son trece años de puertas abiertas, de abrazos, de conversaciones a media tarde, de manos que se toman para que nadie camine solo”, expresó.

 
Asimismo, destacó la importancia intergeneracional del nuevo taller de cueca, señalando que “ese día se juntaron las ganas de los jóvenes con la sabiduría de los mayores, y nació un espacio donde nadie enseña solo ni aprende solo”.
La jornada contó además con la participación del grupo folclórico “Raíces del Sur”, el Club de Cueca Arturo Prat y una presentación especial de los Campeones Regionales de Cueca Adulto Mayor 2025, Juan Carlos Vargas y Lucila Vargas.
Uno de los momentos más significativos del encuentro fue el cierre del evento con “13 cuecas por los 13 años”, donde asistentes, familias y voluntarios bailaron juntos celebrando la historia, amistad y compromiso comunitario que caracteriza a la organización.

 
El voluntariado “Elige Vivir Bien, Vive Feliz”, fundado en 2013, ha desarrollado un trabajo enfocado en el acompañamiento y la participación activa de personas mayores, promoviendo espacios de encuentro, bienestar y trabajo intergeneracional en la comunidad.

 
“Hoy hay cueca, hay encuentro, hay familia. Porque después de 13 años, esto no termina. Esto recién está empezando, nos vemos el próximo año en los 14 años – 14 cuecas”, concluyó la presidenta del voluntariado.

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