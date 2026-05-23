SUBSECRETARIA PAULA ESTÉVEZ PARTICIPA EN REUNIÓN DE MINISTROS DE COMERCIO DE APEC EN CHINA

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, inició este jueves su primera visita oficial a China, donde participará en la Reunión de Ministros Responsables del Comercio (MRT) del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC), instancia que reúne a representantes de las 21 economías miembros del bloque.

Durante las jornadas del 22 y 23 de mayo en la ciudad de Suzhou, la autoridad chilena participará en sesiones enfocadas en integración económica regional, comercio digital, comercio electrónico transfronterizo, inteligencia artificial y cooperación internacional. Además, sostendrá reuniones bilaterales con representantes de economías como Canadá, Singapur, Nueva Zelandia, Filipinas y la República de Corea.

En el marco de la reunión ministerial, también encabezará un encuentro de los miembros del Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), iniciativa orientada a fortalecer reglas comunes y la cooperación en materias vinculadas a la economía digital y el comercio electrónico entre sus integrantes.

“La participación de Chile en APEC permite mantener y fortalecer la cooperación regional y la apertura comercial en Asia-Pacífico”, señaló la subsecretaria Estévez, destacando además la importancia del país como proveedor estratégico de recursos vinculados a la transición energética.

Tras finalizar las actividades en Suzhou, la subsecretaria viajará a Beijing para encabezar el lunes 25 de mayo la XXII Comisión Mixta Comercial y Económica Chile-China, realizada en el marco del Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países desde 2006. Durante su agenda en la capital china también sostendrá reuniones con autoridades del Ministerio de Comercio, del Partido Comunista Chino y de la Administración General de Aduanas.

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