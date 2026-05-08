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8 de mayo de 2026

HYST Y SUBSECRETARÍA DE TURISMO ABORDAN DESAFÍOS CLAVE PARA FORTALECER EL TURISMO EN MAGALLANES

El gremio turístico manifestó la necesidad de avanzar en medidas concretas para potenciar la competitividad de Torres del Paine y Magallanes.

hystsubseturismo

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) sostuvo una reunión de trabajo con la Subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, instancia en la que se abordaron diversas materias estratégicas para el desarrollo del turismo en la Región de Magallanes.

 
Durante el encuentro se analizaron temas prioritarios para el sector, entre ellos la conectividad aérea y terrestre, el fortalecimiento de la infraestructura turística, especialmente en el Parque Nacional Torres del Paine, así como también la necesidad de avanzar en acciones concretas de promoción turística para el destino.

 
Asimismo, se planteó la preocupación del gremio respecto al estancamiento del plan de promoción turística regional, relevando la importancia de generar una estrategia coordinada que permita fortalecer la competitividad de Magallanes y consolidar su posicionamiento en los mercados internacionales.

 
En la reunión también se destacó el permanente compromiso del sector privado y de HYST en el desarrollo de iniciativas colaborativas, reafirmando que el trabajo público-privado es fundamental para enfrentar los desafíos actuales y avanzar en soluciones concretas para el turismo regional.

 
Sara Adema Yusta, gerenta de HYST, señaló:

 
“Como asociación, valoramos profundamente estos espacios de diálogo y coordinación, porque creemos que el trabajo conjunto entre el mundo público y privado es la única forma de avanzar en temas tan relevantes para Magallanes. Hoy el turismo necesita decisiones concretas, inversión y una visión de largo plazo para fortalecer destinos tan importantes como Torres del Paine”.

 
Por su parte, Nicolás Vial, director de HYST y representante de Explora, indicó:

 
“Magallanes posee un enorme potencial turístico a nivel internacional, pero para sostener su crecimiento es necesario avanzar en infraestructura, conectividad y promoción. Existe disposición del sector privado para colaborar activamente y creemos que estas instancias permiten construir una agenda común en beneficio de toda la región”.

Tania Pivcevic

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