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7 de mayo de 2026

PUNTA ARENAS LOGRÓ LA ACREDITACIÓN DE DOS NUEVOS CESFAM

Los Cesfam Thomas Fenton y Juan Damianovic se suman al Cesfam Carlos Ibáñez, que obtuvo su acreditación en junio de 2025.

CF 1
La Superintendencia de Salud acreditó oficialmente a los Cesfam Dr. Juan Damianovic y Dr. Thomas Fenton, certificando que ambos recintos garantizan altos estándares en procesos clínicos, administrativos y de gestión. Se trata de un importante hito para la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), que suma tres establecimientos acreditados de un total de cinco centros administrados por la entidad.

La secretaria general de Cormupa, Elena Blackwood, destacó el trabajo colaborativo realizado por los distintos equipos para alcanzar este objetivo, subrayando que el proceso involucró tanto al área de calidad como a funcionarios de Casa Central y de cada establecimiento de salud. "Hemos tenido un trabajo muy activo y colaborativo de todos los involucrados para lograr esta meta, liderados por nuestra área de calidad. Y esto ya se concretó durante el mes de abril", señaló.

Por su parte, el jefe del Área de Salud de Cormupa, Víctor Fuentes, explicó que la acreditación también incluyó diversos dispositivos asociados a los centros de salud. En el caso del Cesfam Dr. Juan Damianovic, se acreditaron además el Cecosf Fortaleciendo Vidas, el SAR Damianovic y la posta de Agua Fresca. Mientras que el Cesfam Dr. Thomas Fenton incorporó en el proceso al Cecosf de Río Seco.

"Las acreditaciones vienen a confirmar que garantizamos la calidad de nuestros procesos. Eso significa que estandarizamos nuestros procedimientos en todos los centros de salud que hoy están acreditados. Esto no es un trabajo de un día, sino un proceso largo y arduo, donde los equipos deben organizarse de manera conjunta y protocolizar procesos, lo que implica un ordenamiento integral. Para ello, tanto la infraestructura como el recurso humano deben estar completamente a disposición", indicó Fuentes.

Asimismo, el jefe de Salud municipal explicó que este trabajo se desarrolla de manera sistemática y permanente, requiriendo años de preparación y coordinación entre los equipos técnicos y administrativos.

Actualmente, la red de salud comunal realiza alrededor de 70 mil atenciones anuales, por lo que la acreditación impacta directamente en los usuarios del sistema. Además, contar con esta certificación permite a los establecimientos entregar prestaciones GES, requisito fundamental dentro de la normativa ministerial vigente.

Finalmente, desde la Corporación recordaron que la certificación tiene una duración de tres años, pero que el desafío es permanente. "Uno certifica y al día siguiente tiene que empezar a preparar la nueva certificación. Ese es el desafío más grande, porque no solo basta con presentar, sino también con mantener y mejorar", concluyó Fuentes.

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