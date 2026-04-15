AUTORIDADES PLANTEAN ELEVAR ESTÁNDAR DE VIVIENDAS SOCIALES EN PUNTA ARENAS

Una visita a proyectos habitacionales en ejecución sostuvieron el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y la delegada presidencial regional, Ericka Farías, instancia en la que ambas autoridades analizaron en terreno el estándar de las viviendas sociales actualmente en desarrollo, advirtiendo diferencias relevantes respecto de proyectos ejecutados en años anteriores.

Durante el recorrido por el sector de Valle Los Sauces, las autoridades observaron características de las iniciativas impulsadas en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, evidenciando variaciones en la cantidad de dormitorios, menor superficie de terreno y una mayor presencia de viviendas pareadas, en contraste con soluciones habitacionales desarrolladas durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

El alcalde Radonich fue enfático en señalar la necesidad de revisar estos estándares. "Estamos viendo viviendas que comenzaron a construirse durante el gobierno del Presidente Boric y que presentan un estándar distinto al observado durante el segundo gobierno del Presidente Piñera. Son casas más pequeñas, pareadas, en terrenos más acotados y con una tipología de conjuntos continuos que no era habitual en Punta Arenas", explicó.

En esa línea, el jefe comunal planteó que el foco debe estar en la calidad de vida de las familias. "Es importante transparentar esta realidad. No basta con aumentar la cantidad de viviendas si esto implica retroceder en aspectos como espacio, diseño o accesibilidad. Las soluciones habitacionales deben responder a las necesidades reales de las personas y no generar nuevas dificultades a futuro", indicó.

Asimismo, Radonich advirtió sobre limitaciones en el diseño actual. "Hoy vemos viviendas de dos dormitorios, con ampliaciones proyectadas hacia un tercer nivel, lo que puede generar complicaciones, especialmente en casos de movilidad reducida. Por eso creemos que es necesario revisar estos criterios y avanzar hacia estándares que entreguen mayor calidad y seguridad", agregó.

Por su parte, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, coincidió en la necesidad de evaluar los proyectos en desarrollo y proyectar mejoras. "La finalidad de esta visita es conocer en detalle el estándar de las viviendas que están próximas a entregarse. En experiencias anteriores, como las del segundo gobierno del Presidente Piñera, se observaban soluciones con un nivel distinto, y creemos que es necesario avanzar nuevamente hacia ese tipo de estándar", señaló.

La autoridad también puso énfasis en la inclusión. "Es clave considerar situaciones como la movilidad reducida o cambios en la composición familiar. Las viviendas deben ser funcionales en el tiempo y adaptarse a distintas realidades", sostuvo.