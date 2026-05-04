OPERATIVOS MUNICIPALES PERMITIERON DOS DETENCIONES POR PORTE DE ARMA BLANCA

La Municipalidad de Punta Arenas entregó un balance positivo del trabajo realizado por Seguridad Pública durante el reciente fin de semana largo, destacando dos procedimientos que permitieron la detención de sujetos por porte de arma blanca en distintos puntos de la ciudad, en coordinación con Carabineros.



El primero de los casos ocurrió el viernes 1 de mayo, cerca de las 20:45 horas, en calle Chiloé a la altura del N°842, en el sector centro de Punta Arenas. El procedimiento se originó luego de una alerta emitida por la Central Municipal de Cámaras de Televigilancia, donde se detectó a un individuo portando un arma blanca.



Tras la denuncia, inspectores de Seguridad Pública Municipal realizaron patrullajes preventivos en el sector y lograron ubicar al sujeto, quien coincidía con las características entregadas. Al advertir la presencia municipal, el individuo intentó huir y arrojó un cuchillo al suelo, siendo reducido y detenido por los funcionarios hasta la llegada de Carabineros. El detenido registra domicilio en Osorno y mantiene seis detenciones previas.



El segundo procedimiento se desarrolló durante la noche de ayer domingo, alrededor de las 20:00 horas, en la intersección de las calles El Ovejero y Michimalonco, sector norte de la ciudad. En el marco de un patrullaje preventivo, inspectores municipales fiscalizaron un vehículo estacionado, momento en que uno de sus ocupantes descendió adoptando una actitud agresiva e insultando al personal.



Posteriormente, el sujeto exhibió un arma blanca tipo cuchillo, situación que motivó su inmediata detención por parte de Seguridad Pública Municipal, mientras se esperaba la llegada de Carabineros. El arma incautada corresponde a un cuchillo con hoja metálica de 25 centímetros y una empuñadura de 13,5 centímetros.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el trabajo realizado por los equipos municipales y reiteró la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y control. "Lo fundamental es contar con más cámaras de televigilancia y con un monitoreo permanente. Estas herramientas permiten prevenir y actuar rápidamente ante situaciones de riesgo para nuestros vecinos", señaló.



La autoridad local manifestó además su preocupación por las 15 cámaras municipales que actualmente se encuentran fuera de funcionamiento debido al conflicto judicial que mantiene el Gobierno con la empresa a cargo del sistema, situación que, según indicó el edil, limita parte de la capacidad de monitoreo preventivo de la ciudad. En esa línea, el jefe comunal insistió en la necesidad de agilizar soluciones que permitan recuperar la totalidad de los dispositivos operativos.



Radonich agregó que existe inquietud por personas que llegan desde otras ciudades y generan hechos delictuales en la comuna. En ese contexto, indicó que recientemente sostuvo reuniones con autoridades nacionales y regionales para avanzar en la implementación de medidas que permitan reforzar los controles en Magallanes.





Finalmente, desde la administración comunal destacaron el trabajo coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros, recalcando que los patrullajes preventivos y el monitoreo constante continuarán reforzándose para resguardar la seguridad de la comunidad.

