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2 de mayo de 2026

RÍO VERDE CONMEMORA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

​La actividad se desarrolló en Villa Ponsomby y reunió a la comunidad en una jornada que incluyó reconocimientos, anuncios de inversión y defensa del desarrollo territorial.

Río Verde conmemoración

La Municipalidad de Río Verde conmemoró la “Jornada de Fortalecimiento del Capital Humano y el Trabajo Local” en Villa Ponsomby, instancia que reunió a vecinos y autoridades en torno a la valoración del trabajo en sectores rurales de la comuna. La actividad contempló una misa, un almuerzo de camaradería y un espectáculo artístico, en un espacio de encuentro comunitario.

Durante la jornada, la alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos abordó temas vinculados a la gestión municipal, destacando la inversión social y la conectividad como elementos relevantes para el desarrollo local. En ese contexto, cuestionó el uso de cifras basadas únicamente en el Censo 2024 para medir la eficiencia comunal, señalando que no consideran a la población vinculada a actividades productivas como la ganadería, salmonicultura, pesca artesanal y turismo.

En materia de gestión, se destacaron avances como la adquisición de una motoniveladora por $348 millones, financiada en gran parte con recursos del Royalty Minero, y la reposición de garitas camineras en distintos puntos de la comuna. Asimismo, se informó sobre la entrega de Becas Municipales, con una inversión de $72 millones proyectada para 2025.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el reconocimiento a vecinos por su trayectoria. Entre ellos, Julio Alvarado Altamirano, con 27 años de labor rural, y Milena Navarro Hernández, piloto costero con una década de trabajo en la conectividad con Isla Riesco, quienes valoraron la instancia como un espacio de encuentro y visibilización del trabajo local.

La actividad finalizó con un reconocimiento a los funcionarios municipales, destacando su rol en la implementación de iniciativas y en la cobertura territorial de la gestión comunal en una zona caracterizada por su dispersión geográfica.



FENADAJ VULNERACIÓN

FENADAJ ACUSA VULNERACIÓN DE DERECHOS POR IMPLEMENTACIÓN DE JORNADA DE 42 HORAS

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Iván Poduje y Karim Bianchi
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