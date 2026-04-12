FERIA GOURMET REÚNE A MÁS DE 800 PERSONAS EN SU PENÚLTIMA JORNADA EN PUNTA ARENAS

Más de 800 personas participaron en la penúltima Feria Gourmet de la temporada 2025-2026, realizada este sábado en la Escuela Argentina de Punta Arenas. La actividad, organizada por la municipalidad, contó con una variada oferta de productos regionales y la presencia de 22 expositores distribuidos en 21 stands.

Durante la jornada también se habilitaron módulos asociados a la Tarjeta Punta Arenas y la Tarjeta de Integración Austral, además de servicios preventivos de salud. El equipo extramural de la Corporación Municipal administró 52 vacunas contra la influenza, 9 contra el covid y 6 dosis neumocócicas, junto con realizar controles preventivos para los asistentes.

El alcalde Claudio Radonich destacó la participación de la comunidad y el desarrollo de la actividad, valorando la posibilidad de acceder a productos frescos y servicios en un mismo espacio. Asimismo, agradeció el trabajo del equipo del Cesfam Mateo Bencur por su colaboración en la jornada.

En esta edición se incorporó el Ecocanje, iniciativa que permitió a 25 personas intercambiar materiales reciclables, como plásticos y latas, por incentivos. Desde la organización indicaron que esta experiencia se repetirá en la última fecha de la temporada.

La jornada también incluyó el sorteo de la Canasta Gourmet, cuyos ganadores fueron María Mancilla, Sandra Vásquez y el internado de la Escuela Argentina. La última feria de la temporada está programada para dentro de dos semanas en el mismo recinto.





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