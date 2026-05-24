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24 de mayo de 2026

GOBIERNO PRESENTARÁ PLAN DE SEGURIDAD EN LA CUENTA PÚBLICA DEL 1 DE JUNIO

​Desde La Moneda señalaron que la estrategia se basa en siete ejes y que parte de sus lineamientos será informada previamente este 25 de mayo.

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El Gobierno aseguró que los resultados obtenidos en materia de Seguridad respaldan la gestión del presidente José Antonio Kast, en medio de cuestionamientos por la ausencia de un plan concreto en una de las principales áreas comprometidas durante la campaña presidencial.

En ese contexto, desde La Moneda confirmaron que el Ejecutivo presentará oficialmente su plan de seguridad durante la Cuenta Pública del próximo 1 de junio. La propuesta está siendo trabajada por el Ministerio de Seguridad encabezado por Martín Arrau, quien asumió recientemente la cartera.

Según lo informado, parte de los lineamientos será dada a conocer este 25 de mayo, mientras que los detalles y plazos específicos serán anunciados por el Presidente en su intervención ante el Congreso Nacional. Posteriormente, el ministro Arrau expondrá el contenido completo de la estrategia en una sesión especial convocada por el Senado.

El subsecretario del Interior, Máx Pavez, sostuvo que “los resultados han acompañado la gestión del presidente Kast” y afirmó que el nuevo ministro tendrá la tarea de profundizar y estructurar las políticas impulsadas por el Ejecutivo en esta materia.

El plan de seguridad contempla siete ejes principales: combate al crimen organizado, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal, coordinación con municipios y seguridad privada, además de nuevos desafíos ministeriales vinculados al área.


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