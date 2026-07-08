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8 de julio de 2026

SMU LANZA NUEVA EDICIÓN DE CAMPAÑA UNIDOS EN APOYO DE FUNDACIÓN LAS ROSAS Y CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR

La compañía y sus filiales (Unimarc, Alvi y Super10) impulsan nuevamente esta iniciativa solidaria, a través de la venta de giftcards para apoyar a organizaciones sin fines de lucro vinculadas al cuidado de personas mayores y a la rehabilitación de personas con discapacidad.

G - Campaña Unidos

​En las cajas de supermercados Unimarc, Alvi y Super10 - de todo Chile y en la página web www.lagiftcarddechile.cl - nuestros clientes podrán sumarse a una nueva versión de la giftcard Unidos, que tiene como objetivo recaudar fondos en apoyo del Club de Los Leones Cruz del Sur de Magallanes y Fundación Las Rosa.

De esta forma, SMU aportará el 10% del total de venta de giftcards entre el 1 de julio y el 1 de septiembre, que será repartido en partes iguales entre las dos organizaciones mencionadas. La campaña estará presente en los más de 400 supermercados de la compañía ubicados en las 16 regiones del país y su página web, impulsando esta iniciativa de valor compartido.

Paula Coronel, gerenta corporativa de Personas y Sostenibilidad de SMU, afirmó que “la campaña Unidos es el reflejo de nuestro compromiso con la sociedad, conectando a clientes, empresa y comunidad en torno a un propósito común. Este año volvemos a apoyar a Fundación Las Rosas y Club de Leones Cruz del Sur, que cumplen un rol fundamental en el cuidado de personas mayores y en la rehabilitación de personas con discapacidad en el sur del país”.

El Club de Leones Cruz del Sur trabaja en la rehabilitación de niños, jóvenes y adultos con discapacidad en la Región de Magallanes, mientras que, la Fundación Las Rosas se ocupa del cuidado de personas mayores vulnerables, ayudándolos a vivir una vejez con dignidad a través de sus 28 hogares distribuidos en distintas zonas del país.

Daniela Palominos, subdirectora de Alianzas Corporativas de Fundación Las Rosas destacó que "el lanzamiento de una nueva versión de la campaña Unidos reafirma el compromiso de SMU y Fundación Las Rosas con el bienestar de las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Gracias a esta alianza estratégica, miles de personas podrán transformar una compra cotidiana en un aporte concreto para mejorar la calidad de vida de más de 2.300 Personas Mayores de nuestros hogares. Valoramos profundamente que SMU renueve, año a año, su confianza en nuestra misión e impulse una iniciativa que acerca la solidaridad a sus clientes. Invitamos a todas las personas a sumarse a esta campaña prefiriendo las Gift Card SMU, ya que cada una representa un aporte valioso para la labor que realizamos. Cada gesto cuenta y nos permite seguir alimentando a quienes más lo necesitan".

En tanto, desde el Club de Leones Cruz del Sur expresaron que "la campaña Unidos convoca a la comunidad a sumarse a esta cadena de solidaridad “UNIDOS” que refleja el espíritu que nos caracteriza servir juntos por quienes más lo necesitan, especialmente en el fin del mundo”.
Con esta nueva edición de la campaña Unidos que se suma a las lanzadas en 2020, 2022, 2023, 2024 y 2025, SMU busca seguir fortaleciendo una red de colaboración en torno a causas sociales en materia de personas mayores y de discapacidad. Cuando un cliente compra una giftcard, aporta en forma directa al cuidado de personas mayores y rehabilitación de personas con discapacidad.

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CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR INICIA NUEVA ETAPA Y REAFIRMA CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

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