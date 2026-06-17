CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR CELEBRA 49 AÑOS PROYECTANDO NUEVOS DESAFÍOS PARA LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

Con una trayectoria que se acerca al medio siglo de vida, el Club de Leones Cruz del Sur conmemoró este jueves 49 años de existencia, destacando los avances alcanzados en materia de rehabilitación en la Región de Magallanes y proyectando nuevos desafíos para los próximos años.

Durante una entrevista concedida esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente de la institución, Alejandro Vásquez Servieri, valoró el trabajo desarrollado por la organización y el impacto que ha tenido en miles de familias de la región.

“Hoy día es un día muy especial para nosotros. Estamos cumpliendo 49 años de vida, así que muy contentos todos”, señaló el dirigente, quien además invitó a la comunidad a participar de una misa de acción de gracias programada para las 19:00 horas en la Iglesia Catedral de Punta Arenas.

Vásquez destacó que uno de los principales hitos recientes ha sido el avance del futuro centro de rehabilitación en Cabo de Hornos, iniciativa que permitirá ampliar la cobertura territorial de la institución. Según explicó, aunque el recinto aún se encuentra en etapa de desarrollo, ya existe un trabajo activo en la zona gracias a la presencia de profesionales desplegados en Puerto Williams.

“Ya habíamos atendido más de 200 usuarios”, afirmó, relevando la importancia que tiene este proyecto para una comunidad que históricamente ha enfrentado dificultades de conectividad y acceso a servicios especializados.

El presidente del Club de Leones recordó que la red de rehabilitación impulsada por la organización cumple este año cuatro décadas de funcionamiento y que actualmente opera tres centros en la región, a los que se sumará un cuarto establecimiento una vez concretado el proyecto en Cabo de Hornos.

“Para el año 2025 se atendieron casi 8.500 personas en nuestros tres centros con casi 380 mil prestaciones”, destacó, cifras que reflejan el crecimiento sostenido de la demanda y la relevancia que ha adquirido la institución como complemento al sistema público de salud.

Asimismo, resaltó que el modelo desarrollado en Magallanes ha despertado interés en otras regiones del país y entre diversas organizaciones sociales. “Siempre hemos estado compartiendo este proceso de gestión y administración que tenemos en nuestro centro”, comentó, agregando que la experiencia regional se ha transformado en un referente para otras iniciativas solidarias.

Otro de los avances destacados durante la entrevista fue la ampliación del gimnasio de rehabilitación gracias al aporte de la Fundación Luksic. La obra permitió responder al aumento de usuarios y mejorar las condiciones de atención para los pacientes que diariamente utilizan las instalaciones.

En materia de calidad, Vásquez subrayó que los centros cuentan con certificación internacional desde hace cerca de 18 años, manteniendo estándares reconocidos a nivel mundial. “Nuestros estándares son muy buenos desde el punto de vista de la rehabilitación”, sostuvo.

Junto con valorar el respaldo permanente de la comunidad magallánica, el dirigente manifestó su preocupación por asegurar la continuidad de la obra en el futuro, enfatizando la necesidad de incorporar nuevas generaciones al trabajo leonístico.

“Lo que queremos es compromiso”, afirmó, señalando que el crecimiento de la institución exige personas dispuestas a asumir responsabilidades permanentes en beneficio de la comunidad.





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