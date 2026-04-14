CENTROS DE REHABILITACIÓN LEONES CRUZ DEL SUR CELEBRA 40 AÑOS DE HISTORIA CON HITO CLAVE: NUEVA SEDE EN PUERTO WILLIAMS

El 2026 no es un año cualquiera para el Centro de Rehabilitación Leones Cruz del Sur. Al cumplir cuatro décadas de servicio ininterrumpido en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la institución celebra su trayectoria y consolida uno de sus proyectos más ambiciosos: la llegada definitiva a la provincia antártica.



Un aniversario con sello antártico

En el marco de su 40° aniversario, la institución ha iniciado una serie de actividades para conmemorar su legado. Sin embargo, el regalo más significativo para la comunidad es el avance de la nueva sede en Puerto Williams, una obra que simboliza la descentralización de la salud y el compromiso con la equidad territorial.

El proyecto, financiado por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena (FNDR 2026), cuenta con una inversión de $3.452.431.207 CLP. La construcción, a cargo de la Sociedad Constructora y Representaciones AES Ltda., inició el pasado 13 de enero y se espera que finalice el 14 de diciembre de 2026.

El despliegue terapéutico

Mientras la infraestructura toma forma, la rehabilitación no se detiene. Gracias a un convenio estratégico, un equipo multidisciplinario ya brinda atención en las dependencias del Hospital Cristina Calderón.

Hasta la fecha, cerca de 50 pacientes de la zona ya están recibiendo tratamientos especializados, evitando así los costosos y agotadores traslados a Punta Arenas. El equipo actual está compuesto por:

Fonoaudióloga

Terapeuta Ocupacional

Kinesiólogo (quien se integrará próximamente tras finalizar su proceso de inducción en la sede central de Punta Arenas).}



Detalles de la obra: Un estándar de modernidad

La nueva edificación no solo busca reducir las brechas geográficas, sino también ofrecer calidad técnica de primer nivel.



​Celebrar 40 años llegando a Puerto Williams con una obra de esta magnitud es el reflejo de nuestra misión: que la rehabilitación no tenga fronteras, ni siquiera en los rincones más extremos de nuestro país", señaló el coordinador de la sede austral, Luís Cárcamo.

Sobre el Centro de Rehabilitación Leones Cruz del Sur

Fundado hace 40 años, el Centro ha sido el pilar de la rehabilitación en la zona austral, atendiendo a miles de pacientes y promoviendo la inclusión social. Este aniversario se celebrará con diversas actividades comunitarias que se darán a conocer a lo largo del año.



