SEREMI DE TRANSPORTES INVITA A REUNIÓN ABIERTA SOBRE SUBSIDIO MARÍTIMO EN PUERTO WILLIAMS

La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes junto a la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena convocaron a la comunidad de Puerto Williams a participar en una reunión abierta para abordar información relacionada con el subsidio marítimo en la provincia.

La actividad se desarrollará el miércoles 28 de mayo a las 18:30 horas en el anfiteatro del Liceo Bicentenario Donald Mc-Intyre Griffiths, ubicado en O’Higgins S/N de la capital provincial.

Según informaron las autoridades, el encuentro tiene como objetivo entregar antecedentes sobre el funcionamiento del subsidio marítimo y responder consultas de vecinas y vecinos respecto a este servicio de conectividad, considerado relevante para los desplazamientos en la provincia Antártica.

La convocatoria está dirigida a la comunidad local interesada en conocer detalles sobre el beneficio y plantear inquietudes relacionadas con el transporte marítimo en la zona.

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