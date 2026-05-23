23 de mayo de 2026
SEREMI DE TRANSPORTES INVITA A REUNIÓN ABIERTA SOBRE SUBSIDIO MARÍTIMO EN PUERTO WILLIAMS
La actividad se realizará el miércoles 28 de mayo en el anfiteatro del Liceo Bicentenario Donald Mc-Intyre Griffiths y busca informar a la comunidad sobre el funcionamiento del subsidio marítimo en la provincia Antártica.
La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes junto a la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena convocaron a la comunidad de Puerto Williams a participar en una reunión abierta para abordar información relacionada con el subsidio marítimo en la provincia.
La actividad se desarrollará el miércoles 28 de mayo a las 18:30 horas en el anfiteatro del Liceo Bicentenario Donald Mc-Intyre Griffiths, ubicado en O’Higgins S/N de la capital provincial.
Según informaron las autoridades, el encuentro tiene como objetivo entregar antecedentes sobre el funcionamiento del subsidio marítimo y responder consultas de vecinas y vecinos respecto a este servicio de conectividad, considerado relevante para los desplazamientos en la provincia Antártica.
La convocatoria está dirigida a la comunidad local interesada en conocer detalles sobre el beneficio y plantear inquietudes relacionadas con el transporte marítimo en la zona.
DESARROLLO URBANO HABITACIONAL: TRANSFERENCIA DE TERRENOS DEL EX REGIMIENTO PUDETO ENTRÓ EN FASE FINAL
Este miércoles se llevó a cabo una reunión de coordinación con el fin de actualizar los plazos de transferencia desde la Seremi de Bienes Nacionales al Serviu Regional y el proceso paralelo de entrega de terrenos por parte del Ejército de Chile.
Este miércoles se llevó a cabo una reunión de coordinación con el fin de actualizar los plazos de transferencia desde la Seremi de Bienes Nacionales al Serviu Regional y el proceso paralelo de entrega de terrenos por parte del Ejército de Chile.