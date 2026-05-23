Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de mayo de 2026

SEREMI DE TRANSPORTES INVITA A REUNIÓN ABIERTA SOBRE SUBSIDIO MARÍTIMO EN PUERTO WILLIAMS

​La actividad se realizará el miércoles 28 de mayo en el anfiteatro del Liceo Bicentenario Donald Mc-Intyre Griffiths y busca informar a la comunidad sobre el funcionamiento del subsidio marítimo en la provincia Antártica.

SEREMI DE TRANSPORTE

La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes junto a la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena convocaron a la comunidad de Puerto Williams a participar en una reunión abierta para abordar información relacionada con el subsidio marítimo en la provincia.

La actividad se desarrollará el miércoles 28 de mayo a las 18:30 horas en el anfiteatro del Liceo Bicentenario Donald Mc-Intyre Griffiths, ubicado en O’Higgins S/N de la capital provincial.

Según informaron las autoridades, el encuentro tiene como objetivo entregar antecedentes sobre el funcionamiento del subsidio marítimo y responder consultas de vecinas y vecinos respecto a este servicio de conectividad, considerado relevante para los desplazamientos en la provincia Antártica.

La convocatoria está dirigida a la comunidad local interesada en conocer detalles sobre el beneficio y plantear inquietudes relacionadas con el transporte marítimo en la zona.


SUBSECRETARIA ESTÉVEZ

SUBSECRETARIA PAULA ESTÉVEZ PARTICIPA EN REUNIÓN DE MINISTROS DE COMERCIO DE APEC EN CHINA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

DESARROLLO URBANO HABITACIONAL: TRANSFERENCIA DE TERRENOS DEL EX REGIMIENTO PUDETO ENTRÓ EN FASE FINAL

Leer Más

​Este miércoles se llevó a cabo una reunión de coordinación con el fin de actualizar los plazos de transferencia desde la Seremi de Bienes Nacionales al Serviu Regional y el proceso paralelo de entrega de terrenos por parte del Ejército de Chile.

​Este miércoles se llevó a cabo una reunión de coordinación con el fin de actualizar los plazos de transferencia desde la Seremi de Bienes Nacionales al Serviu Regional y el proceso paralelo de entrega de terrenos por parte del Ejército de Chile.

TERRENOS PUDETO 1
nuestrospodcast
SEREMI DE TRANSPORTE

SEREMI DE TRANSPORTES INVITA A REUNIÓN ABIERTA SOBRE SUBSIDIO MARÍTIMO EN PUERTO WILLIAMS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
SEREMI DE TRANSPORTE

SEREMI DE TRANSPORTES INVITA A REUNIÓN ABIERTA SOBRE SUBSIDIO MARÍTIMO EN PUERTO WILLIAMS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
gorefibromialgia

GOBIERNO REGIONAL, SERVICIO DE SALUD Y AGRUPACIONES LANZAN EN PUNTA ARENAS PROGRAMA PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS QUE VIVEN CON FIBROMIALGIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
slepmagallanesmesdelmar

CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL DEL SLEP MAGALLANES CONMEMORÓ EL MES DEL MAR CON ACTO ARTÍSTICO Y MUESTRA GASTRONÓMICA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250